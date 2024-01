8 milionów kary dla Volkswagena i Solarisa za nieterminowe płacenie faktur

Volkswagen Poznań zajmuje się produkcja samochodów dostawczych, a Solaris Bus&Coutch — autobusów. To już kolejni przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej ukarani za generowanie zatorów płatniczych. Druga z tych firm w okresie od lipca do września 2020 r. spóźniała się z płatnościami 32 tys. faktów wobec 1,7 tys. kontrahentów. Podobnie Volkswagen w ciągu trzech badanych miesięcy zalegał z należnościami wobec 1,7 kontrahentów. Łącznie na oba przedsiębiorstwa nałożono prawie 8 mln zł kary. To jedna piąta łącznej kwoty kar, jakie orzekł Prezes UOKiK w całym zeszłym roku — wówczas ukarano 52 firmy.

- Zatory płatnicze to jeden z większych problemów polskiej gospodarki. To również przeszkoda w prowadzeniu działalności dla mniejszych przedsiębiorców, ponieważ podnosi koszty i wpływa na ograniczenie zatrudnienia czy inwestycji. Terminowe otrzymanie należności i powiązana z nim płynność finansowa to podstawowy warunek przetrwania mniejszych firm. Dlatego właśnie walka z zatorami jest tak istotna – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jak informuje Urząd, W 2023 r. Prezes wszczął postępowania wobec kolejnych 30 spółek. Chodzi o: Adient Seating Poland, Amcor Specialty Cartons Polska, Arcelormittal Warszawa, Avon Operations Polska, Carlsberg Supply Company Polska, Cetes Cosmetics Poland, Contimax, Electra M&E Polska, Elektrobudowa, Eurogate Logistics, Federal-Mogul Gorzyce, GKN Driveline Polska, Hurtownie Elektryczne Kopel, Ins-El, Leroy-Merlin Polska, Liugong Dressta Machinery, Marelli Aftermarket Poland, Medicare Galenica, Neptun, Newag, Nowel, Prima Sosnowiec Complex Plastic Systems, Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów "Rawag", Signify Poland, Superior Industries Production Poland, Valeo Autosystemy, Velvet Care, Vestas-Poland, Volvo Polska, Wawrzaszek Iss.

Wątpliwości co do ich dyscypliny płatniczej wzbudziły przeprowadzone przez UOKiK analizy. Uwzględniono w nich m.in. informacje od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz sprawozdania składane do Ministra Rozwoju i Technologii w terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Pozwoliło to wytypować obszary, w których ryzyko powstawania opóźnień jest największe i najbardziej dotyka małych i średnich przedsiębiorstw, które tworzą najwięcej miejsc pracy i odpowiadają za niemal połowę polskiego PKB. Chodzi tu o branże: motoryzacyjną, kosmetyczną, elektromaszynową, przetwórstwo spożywcze, produkcję opakowań, jak również handel i dystrybucję.