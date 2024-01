Bliżej wielkich pieniędzy dla Ukrainy. Rosjanie się odgrażają

Rosyjskie pogróżki

Kreml już wielokrotnie ostrzegał, że państwowa konfiskata majątku jest sprzeczna ze wszystkimi zasadami wolnego rynku. - Zobaczymy, co postanowią. Ochrona własności prywatnej to święta krowa, która karmi ją od wielu stuleci – powiedział Reuterowi jeden z wyższych urzędników rosyjskich, pod warunkiem zachowania anonimowości. Nie brak tu także sugestii, że w przypadku konfiskaty rosyjskich aktywów taki sam los może spotkać inwestorów środki zagranicznych zgromadzonych na specjalnych rachunkach typu „C” w Rosji. Nie jest jasne, ile dokładnie pieniędzy znajduje się na tych kontach, ale rosyjscy urzędnicy twierdzą, że jest to porównywalne z zamrożonymi rosyjskimi rezerwami o wartości 300 mld dol.

Minister finansów Rosji Anton Siłuanow powiedział w ostatnim tygodniu, że na rachunkach C znajdują się znaczne środki. A rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, że Rosja zakwestionuje w sądach jakąkolwiek konfiskatę. - Jeśli coś zostanie nam skonfiskowane, zastanowimy się, co my skonfiskujemy i zrobimy to natychmiast – powiedział Pieskow reporterom.