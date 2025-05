Czerwony dywan bez golizny

Wydaje się, że zmienia się nawet canneński czerwony dywan — parada wielkich gwiazd i topowych dokonań kreatorów mody. W tym roku było podobnie, choć po doświadczeniach ostatnich edycji, dyrekcja festiwalu wydała oficjalne oświadczenie, że na pałacowych schodach prowadzących do Grand Theatre Lumiere niedozwolona jest nagość. Żadnych dekoltów do pasa, żadnych sukni z przezroczystego tiulu niezasłaniającego nagich ciał. Ale też zasugerowała, by aktorki nie wkładały na siebie strojów zbyt obszernych. Podobno takie kiepskie doświadczenia festiwal miał rok temu, gdy przewodniczącą jury była Greta Gerwig, aktorka wywodząca się ze skromnego, intelektualnego, nowojorskiego mumblecore, jako hollywoodzka reżyserka „Barbie” pozwoliła sobie na futrzaną kreację z długim trenem, który na długo zahamował ruch na schodach Pałacu Festiwalowego.

Było więc w tym roku trochę skromniej, a ochroniarze – jak można przeczytać w plotkarskich rubrykach miejscowych gazet – nie wpuścili do Pałacu Festiwalowego jednego z twórców, który obowiązkową muszkę zastąpił bawełnianym krawatem oraz pana, który do czarnego garnituru włożył niebieskie adidasy. No, cóż, festiwal stara się odmłodzić, wpuścić do konkursów filmy realizowane przez kobiety, otworzyć na nowe kraje i najtrudniejsze problemy. Ale niebieskie adidasy? To już byłaby przesada.