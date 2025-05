Kto walczy o Złotą Palmę?

Nie znaczy to oczywiście, że z Cannes znikną mistrzowie. O Złotą Palmę walczyć będą m.in. wspaniali bracia Jean-Pierre i Luc Dardenne’owie, którzy opowiedzą o pięciu matkach walczących o przyszłość swoją i swoich dzieci. Będzie w głównym konkursie nowy film Richarda Linklatera „Nouvelle Vague” o czasie, gdy Jean-Luc Godard kręcił „Do utraty tchu”. Pół samolotu gwiazd przywiezie jak zawsze na premierę nowego filmu Wes Anderson, bo u niego zawsze grają gwiazdy. W „The Phoenician Scheme” też jest ich cała plejada z Tomem Hanksem, Scarlett Johansson, Benedictem Cumberbatchem i Benicio del Toro na czele.

Z przedstawicieli młodszych pokoleń zjawi się na festiwalu m.in. niedawna zdobywczyni Złotej Palmy Julia Ducaurneau. Będzie nowojorczyk Ari Aster, który kocha horrory, ale tym razem pokaże współczesny film „Eddington”, którego akcja toczy się w Nowym Meksyku.

Wydarzeniem nie tylko natury artystycznej, lecz również politycznej stanie się zapewne pokaz „In Simple Accident” irańskiego dysydenta Jafara Panahiego. Sergiej Łoźnica zaprezentuje osadzonych w latach stalinowskich „Dwóch prokuratorów”.

Na ekranie pojawi się wojna. „The Mastermind” amerykańskiej niezależnej artystki Kelly Reichardt to opowieść o śmiałej kradzieży dzieł sztuki z wojną wietnamską w tle. Dramat wojenny „The History of Sound” zaprezentuje Oliver Hermanus. Poza konkursem zostaną pokazane filmy „Put Your Soul on Your Hand and Walk” Sepideh Farsi i „Yes!” Nadava Lapida. Bohaterka pierwszego, młoda fotoreporterka zginęła niedawno w Gazie razem z 12-osobową rodziną podczas ostrzału jej domu. Podczas konferencji prasowej jury złożyła jej hołd Juliette Binoche. Lapid z kolei opowiada o życiu po ataku Hamasu.

Wojna celna Donalda Trumpa

Na początku więcej niż o filmach i gwiazdach mówi się jednak o wojnie celnej Donalda Trumpa. Nad Cannes wisi pytanie, jak zjeżdżający tu ludzie kina zareagują na Donalda Trumpa i zapowiedzi 100-procentowych taryf celnych narzucanych na filmy produkowane poza USA. Jego doradcy ze zbliżającym się do dziewięćdziesiątki Jonem Voightem na czele rzucili hasło „Make Hollywood great again” i wymyślili cła na filmy zagraniczne, a nawet na tytuły amerykańskie kręcone poza USA.