"Idź pod prąd", "Rzeczy niezbędne" i "Marcello Mio". Na co do kina w weekend?

Idź pod prąd

Reż.: Wiesław Paluch

Wyk.: Ignacy Liss, Maciej Piotrowski, Igor Paszczyk

To film oparty na prawdziwej historii rockowej grupy KSU. Założyła ją w 1977 roku piątka nastolatków z Ustrzyk Dolnych. KSU to litery umieszczane na tablicach rejestracyjnych samochodów z województwa krośnieńskiego. Eugeniusz „Siczka” Olejarczyk i jego koledzy zafascynowani byli muzyką Sex Pistols. Zaczęli grać rock, ale przyszły mroczne czasy początku lat 80. I chłopcy, którzy zyskali popularność wnosząc do ustrzyckiej gminy elementy zachodniej popkultury, narazili się władzom. Na terenie „zdrowej” gminy było to nie do pomyślenia. Zaczęła interesować się nimi miejscowa władza. SB wszczęło śledztwo pod hasłem „Żyleta”.

Reżyser Wiesław Paluch i jego współscenarzysta Doman Nowakowski sięgnęli po tę historię, by opowiedzieć o rodzeniu się buntu i tęsknocie za wolnością. Bez patosu opowiedzieli o zwyczajnych chłopakach, którzy chcieli iść za swoimi marzeniami. Chcieli być inni, swobodni. I nie widzieli w tym niczego zdrożnego.