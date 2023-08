Festiwal Filmu i Sztuki - BNP Paribas Dwa Brzegi. Lato to dobra pora dla ciekawych i ambitnych filmów

Rodzice chłopca rozpoczynają walkę o powrót syna do domu i wychowanie go w wierze przodków. Bój o Edgardo i jego duszę nie ma końca. Zaciekłość jednych i drugich, zatopionych w wierze, pokazują zbliżenia twarzy, których w tym filmie nie brakuje. Trudnych do poskromienia emocji, także. Powstała dająca do myślenia opowieść o tym, jak wiele zła rodzą radykalizmy. Jak w imię wyznawanych wartości siać można spustoszenie. Historyczne kostiumy nie dezaktualizują wciąż żywych problemów…

Ze skrajnym przyjęciem spotkał się natomiast najnowszy film Nanniego Morettiego „Lepsze jutro”. Jedni wychodzili przed końcem projekcji, ale zdecydowana większość widzów pozostała i nagrodziła film oklaskami. Nominowany w tym roku w Cannes do Złotej Palmy obraz jest opowieścią z dużą dozą autobiografii i autoironii reżysera wobec siebie, ale i ironii wobec współczesnego świata w ogóle, a kina – w szczególności.

Moretti zagrał też główną rolę – znanego reżysera Giovanniego borykającego się z wieloma trudnościami. Po pierwsze – na planie swojego filmu osadzonego w realiach 1956 roku i agresji ZSRR na Węgry, po drugie – opuszczającą go po kilku dziesiątkach wspólnego życia żoną, po trzecie – córką wiążącą się z mężczyzną w jego wieku. W tej roli pojawił się w uroczym epizodzie Jerzy Stuhr jako polski ambasador.

Zaprawiona goryczą jest scena spotkania Giovanniego z komisją Netflixa, która jak mantrę powtarza słowa „jesteśmy w 190 krajach świata”, co oznacza, że filmy mają powstawać ściśle wobec jej sformatowanych oczekiwań. I poglądy te gotowi są niektórzy przejmować, jak choćby młody reżyser, któremu Giovanni na próżno tłumaczy, że sceny przemocy nie po to się kręci, by je apologizować. Ciekawe, wielowątkowe kino.

Festiwal w Kazimierzu Dolnym potrwa do 6 sierpnia

Wiele propozycji czeka też na miłośników dokumentów, mających na tym festiwalu swoje ważne miejsce. Florian Heinzen-Ziob w „Tańcząc Pinę” pokazał intensywne przygotowania do dwóch spektakli legendarnej tancerki i choreografki Piny Bausch, wystawianych kilkanaście lat po jej śmierci – do „Ifigenii w Taurydzie” w teatrze w Dreźnie oraz do „Święta wiosny” w malowniczej pustynnej scenerii Ecole des Sables w Senegalu. Powstała piękna opowieść o pokonywaniu ograniczeń w drodze do prawdy o sobie. A przed widzami jeszcze m.in. „Bolero i inne balety Maurice’a Bejarta”.