48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Gdynia bez ważnych artystów

– „Zieloną granicę” do Wenecji zgłosiliśmy w ostatnim możliwym terminie, 15 czerwca. Film nie był jeszcze wówczas skończony, zresztą do tej pory trwają prace postprodukcyjne – mówi Marcin Wierzchosławski.

Producenci zapowiadają, że oba tytuły będą startować za rok. Tylko że wtedy na filmowym rynku pojawią się nowe, gorące propozycje.

Festiwalowa gra

W tegorocznej edycji Gdyni zabraknie też innych, bardzo oczekiwanych obrazów. Swój film, już w okresie kwalifikacji, wycofał Jan P. Matuszyński. Jego „Minghun” z Marcinem Dorocińskim w roli głównej jest opowieścią o odchodzeniu, o próbie pogodzenia się ze stratą najbliższej osoby. Gdy w wypadku samochodowym ginie ukochana córka bohatera, jego teść, Chińczyk, namawia go do poddania się azjatyckiemu rytuałowi minghun – znalezienia dla zmarłej dziewczyny partnera na wieczność. Jest w tym filmie zderzenie kultur, przede wszystkim jednak miłość, rozpacz, nadzieja, próba poszukiwania sensu życia.

Innym oczekiwanym filmem, który producenci wycofali w tym roku z Gdyni jest „Biała odwaga” Marcina Koszałki. To historia podzielonej, góralskiej rodziny, w której jeden z braci w czasie II wojny światowej jest tatrzańskim kurierem, drugi namawia górali do współpracy z Niemcami. Twórcy po raz pierwszy opowiadają na ekranie o Goralenfolk, co już na początku produkcji wywołało protesty polityków Solidarnej Polski i Związku Podhalan.

Oba te filmy zostały wycofane z tego samego powodu. Ich twórcy mierzą wysoko, chcieliby się dostać do konkursu dużego festiwalu europejskiego. Imprezy klasy A stawiają warunek: ewentualne pokazy konkursowe muszą być premierą międzynarodową filmu. Teoretycznie festiwal krajowy nie stanowi tu bariery, jednak jest tajemnicą poliszynela, że dyrektorzy Wenecji, Cannes czy Berlina lubią mieć premiery nie tylko międzynarodowe, ale i światowe. I przecież pamiętamy, jak „spalony” został jeden z najciekawszych polskich filmów – „Rewers” Borysa Lankosza. Mimo zachwytów dyrektor festiwalu berlińskiego nie przyjął go do konkursu, bo film został wcześniej pokazany na Warszawskim Festiwalu Filmowym.