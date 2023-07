Co nowego po Barbenheimerze?

Lassie, nowe przygody

Reż.: Hanno Olderdissen

Wyk.: Justus von Dohnanyi, Priscilla Wittman, Nico Marischka

To film dla dzieci, zrealizowany w starym stylu. Bez wojowników Ninja i innych stworów, jakie narodziły się w wyobraźni twórców. Lassie to psisko, ulubiony zwierzak małego Flo. Chłopiec tak bardzo kocha swoją kudłatą przyjaciółkę, że rezygnuje z wakacji z rodzicami na Wyspach Kanaryjskich i razem z Lessie jedzie na farmę, do ciotki. Ale tam okazuje się, że z okolicznych domów giną psy. Ktoś włamał się również do domu ciotki i porwał jej ukochanego pieska. Flo, razem z przyjacielem i odnalezioną Lassie , próbują rozbić gang złodziei.

„Lassie, nowe przygody” to sympatyczny film, który świetnie wpisuje się w obecny czas, gdy tak wiele mówi się o trudnym losie zwierząt, schroniska dla bezdomnych psów i kotów pękają w szwach, a jednocześnie coraz więc ej osób szuka swoich zwierzaków nie w luksusowych hodowlach, lecz właśnie tam. I próbuje skrzywdzonym, lękowym istotom podarować nowe, piękne życie. Twórcy „Lassie…” potwierdzają: relacja między człowiekiem i psem może być niezwykła.