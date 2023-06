Cóż, wędrówka Straighta była bardziej dramatyczna, jego spotkania z ludźmi i Ameryką – ciekawsze i bardziej wiarygodne. Film Hettie McDonald broni się przede wszystkim dzięki znakomitej kreacji 74-letniego Jima Broadbenta – prawdziwego zarówno w swej naiwności jak i determinacji.

"Głos"

Reż.: Dominika Montean-Pańków

Pełnometrażowy film dokumentalny. Czternastu młodych mężczyzn wstępuje do nowicjatu Zakonu Jezuitów. Mają już za sobą kawałek życia. Mniej lub bardziej udanego. Każdy jednak przeżył coś, co kazało mu zwolnić, wybrać spokój, zwrócić się ku Bogu. Teraz przez dwa lata mają żyć z dala od zgiełku. Młodzi ludzie musieli oddać telefony i komputery, zrezygnować z kontaktów z rodziną i znajomymi. To ma być czas zbliżenia się do Boga, ale też upewnienia się w słuszności swojej decyzji, żeby to jemu poświęcić resztę życia. Poznać lepiej siebie, zrozumieć na czym im naprawdę zależy. Upewnić się, że wybrali właściwą drogę. Nie wszyscy przez tę drogę przebrną z sukcesem. Dwaj mężczyźni zrezygnują, wrócą do dawnego życia. Pozostali zostaną wyświęceni na księży.

Pokazując „Kler” Wojciech Smarzowski komentował: „Nie zrobiłem filmu o wierze, zrobiłem film o instytucji”. Dominika Montean-Pańków mówi: „Nie zrobiłam filmu o instytucji. Mam nadzieję, że zrobiłam film o wierze. Myślę, że to film dla wierzących, niewierzących i będących w kryzysie wiary”.