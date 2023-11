ORLEN Paczka jest ważnym graczem na rynku dostaw do automatów paczkowych

Polacy polubili dostawy do automatów paczkowych – to najchętniej wybierana i najbardziej motywująca do zakupów forma dostarczania zamówień w e-commerce. Nastroje panujące na rynku dobrze odczytała ORLEN Paczka. Usługa z impetem weszła na rynek i rozwija się w błyskawicznym tempie.

Najbardziej spektakularny wzrost dotyczy liczby automatów paczkowych: od 200 do 4000 w 2 lata. W tym czasie ORLEN Paczka rozbudowywała intensywnie powierzchnie magazynowe. Powstało 19 centrów logistycznych i centralna nowoczesna sortownia. Szybki wzrost liczby automatów paczkowych, automatyzacja procesów obsługi przesyłek i efektywne zarządzanie siecią dostaw to filary sukcesu ORLEN Paczki.

Dostawy są terminowe i przeważnie realizowane w ciągu 1 jednego dnia. W większości lokalizacji dostawy do automatów paczkowych realizowane są w soboty. W okresach zwiększonego wolumenu kurierzy dostarczają przesyłki także w niedzielę. Własna flota i starannie przeszkolony personel pozwalają ORLEN Paczce utrzymywać wysoki standard usług w bardzo atrakcyjnej cenie. A tego właśnie oczekują Twoi klienci.

Polski e-commerce ciągle rośnie

Jak donosi „Omni-commerce. Kupuję wygodnie”, 100% konsumentów przynajmniej raz zrobiło zakupy w internecie. Aż 28% zaopatruje się w sieci ponad 5 razy w miesiącu. Wszystkie wskaźniki mają tendencję wzrostową.

Mówiąc wprost – jest o co walczyć. Opinia autorów raportu jest jednoznaczna: jeśli nie ma Cię online, to nie istniejesz we współczesnym handlu. Sukces jest w zasięgu ręki, jednak pod warunkiem, że zrozumiesz potrzeby klientów i zdołasz je zaspokoić. W budowaniu przewagi konkurencyjnej pomoże Ci ORLEN Paczka.

Daj swoim klientom to, czego potrzebują

Nie od dziś wiadomo, że klienci e-commerce potrzebują dwóch rzeczy: niskich cen i terminowych dostaw. Uwagę przyciąga nie tylko niska cena towaru, lecz także przystępna opłata za dostawę lub darmowa przesyłka. Porzucone koszyki tuż przed złożeniem zamówienia to plaga e-commerce. Jeżeli chcesz jej uniknąć, zaoferuj kupującym bezpłatną dostawę.

0 zł za dostawę działa lepiej od hasła „do –70%”, gdy rabaty na zakup większości produktów oscylują wokół 10%. W takiej sytuacji klienci czują się oszukani. Podobnie szkodliwe, a w najlepszym razie nieskuteczne są rabaty 5–10%. Przy średniej wartości koszyka wynoszącej 200 zł, obniżasz cenę o 10–20 zł. Dla Ciebie to poważne obciążenie, ale zazwyczaj nie przynosi spodziewanych efektów.

Klienci nie doceniają minimalnych, kilkuprocentowych obniżek cen. Za to chętnie skorzystają z darmowej dostawy – nawet wtedy, gdy jej realny koszt jest mniejszy od upustu. Skoro tak, to daj im to, czego potrzebują – zaproponuj kupującym bezpłatną dostawę z ORLEN Paczką. Wydasz mniej, a efekt będzie zgodny z oczekiwaniami.

ORLEN Paczka motywuje do zakupów co 4 klienta

Co czwarty badany klient e-commerce przyznaje, że możliwość dostawy ORLEN Paczką motywuje go do składania zamówień. To nowoczesna, dopasowana do oczekiwań klientów i świetnie zarządzana usługa logistyczna. Już po pierwszych miesiącach od debiutu spotkała się z bardzo przychylną reakcją sprzedawców i klientów.

Ogólnopolska sieć 4000 automatów paczkowych i ponad 6000 punktów odbioru

ORLEN Paczka daje Ci możliwość korzystania z sieci 10000 punktów. 4000 automatów paczkowych i ponad 6000 punktów to gęsta sieć rozpięta na terytorium całej Polski, która nieustannie się rozwija się. Automaty i punkty ORLEN Paczki znajdują się w lokalizacjach, do których nie docierają inni operatorzy logistyczni. Aktualną listę punktów znajdziesz na stronie orlenpaczka.pl.

Niskie ceny dostaw wzmacniają lojalność klientów

ORLEN Paczkę wyróżniają bardzo korzystne ceny. To wielki atut, bo nawet różnica 2 zł na cenie dostawy wystarczy, aby klient zmienił dostawcę – tak postępuje ponad połowa badanych. Przy różnicy 3 zł już 70% badanych bez chwili zastanowienia porzuca dostawcę i sklep. Lojalność kończy się tam, gdzie zaczyna się wrażliwość cenowa.

Standardy obsługi dopasowane do potrzeb klientów

Obecnie ponad 91% klientów daje ORLEN Paczce najwyższe noty w badaniach satysfakcji i jakości usługi. Spektakularny sukces był możliwy, bo ORLEN Paczka daje klientom to, czego oczekują: niskie ceny i 98% przesyłek dostarczonych już następnego dnia.

Wykorzystaj potencjał 10000 punktów, w tym 4000 automatów paczkowych. Już dzisiaj możesz otworzyć się na nowe możliwości. Włącz ORLEN Paczkę, poszerz zasięg i sprzedawaj więcej!

Materiał Promocyjny