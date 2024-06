Zlokalizowane w historycznym budynku dawnej aparatowni i tłoczni gazu, Muzeum Gazowni Warszawskiej przeszło gruntowną rewitalizację zakończoną w 2022 roku. Przestrzenie muzealne charakteryzują się industrialnym stylem, który łączy beton, cegłę, stal, wysokie stropy oraz duże klimatyczne okna. Otoczenie obiektu jest pełne zieleni i w połączeniu z architekturą, tworzy niepowtarzalną atmosferę, łącząc współczesność z urokiem tradycji.

MGW zapewnia miejsca parkingowe oraz fachową obsługę techniczną. Muzeum jest otwarte na indywidualne życzenia związane z aranżacją wnętrza czy organizacji zwiedzania ekspozycji muzealnych z przewodnikiem.

Przestrzeń konferencyjna z foyer

Sala konferencyjna z reprezentacyjnym foyer w Muzeum Gazowni Warszawskiej to przestrzeń, która harmonijnie łączy wyjątkowy klimat przeszłości z nowoczesnym komfortem. Jest to idealne miejsce dla różnorodnych wydarzeń biznesowych. Przylegające foyer stanowi doskonałe miejsce do podania cateringu lub przygotowania przerwy na kawę, oferując elegancką i funkcjonalną przestrzeń dla uczestników.

Czym dysponuje przestrzeń konferencyjna z foyer:

* Sala konferencyjna 163 m2,

* Reprezentacyjne foyer 73 m2,

* Klimatyzacja / ogrzewanie,

* Nagłośnienie konferencyjne z 4 mikrofonami,

* Projektor wraz z 2 metrowym ekranem projekcyjnym,

* Scena 5x4 m. z możliwością modyfikacji rozmiaru,

* Mównica,

* Serwis dedykowanych sali toalet,

* Zaplecze cateringowe potrzebne dla firmy cateringowej,

* Serwis sprzątający,

* Ochrona obiektu,

* Dostęp do 35 szafek dla gości,

* Wbudowane szafy,

* Wieszaki mobilne,

* 25 miejsc parkingowych na auta osobowe oraz jedno miejsce na autokar,

* 130 szt. krzeseł konferencyjnych,

* Stoły na bufet,

* 4 stojaki na logo / drogowskazy,

* Flipchart.

Przestrzeń przeszklona:

Sala przeszklona w Muzeum Gazowni Warszawskiej to miejsce, gdzie nowoczesność spotyka się z historią. Ponad 5-metrowe industrialne okna zapewniają obfitość naturalnego światła, a elastyczna aranżacja przestrzeni umożliwia dostosowanie jej do potrzeb każdej konferencji. Ta przestronna sala o powierzchni 360 m² zachwyca gości swoim przemysłowym stylem i przeszkleniami.

Czym dysponuje przestrzeń przeszklona:

* Sala 360 m2,

* Industrialne przeszklenia,

* Duża ilość światła dziennego,

* Klimatyzacja / ogrzewanie,

* Elastyczna aranżacja,

* Scena 5x4 m. z możliwością modyfikacji rozmiaru,

* Mównica,

* Serwis dedykowanych sali toalet,

* Zaplecze cateringowe potrzebne dla firmy cateringowej,

* Serwis sprzątający,

* Ochrona obiektu,

* Dostęp do 35 szafek dla gości,

* Wieszaki mobilne,

* 25 miejsc parkingowych na auta osobowe oraz jedno miejsce na autokar,

* 130 szt. krzeseł konferencyjnych,

* stoły na bufet,

* 4 stojaki na logo / drogowskazy,

* Flipchart.

Usługi dodatkowe

MGW oferuje szereg dodatkowych usług, które mogą wzbogacić każde wydarzenie konferencyjne. Za dodatkową opłatą, istnieje możliwość organizacji wycieczki po muzeum z przewodnikiem w języku polskim lub angielskim. Ponadto, uczestnicy mogą wziąć udział w warsztatach edukacyjnych oraz obejrzeć pokaz historycznych filmów w technologii VR.

Jak trafić do MGW?

MGW znajduje się na warszawskiej Woli, przy ulicy Kasprzaka 25. Wejście do muzeum zlokalizowane jest od ulicy Seweryna Krzyżanowskiego 7.

Zwiedzający mogą łatwo dotrzeć do MGW, korzystając z komunikacji miejskiej lub własnego transportu, dzięki dogodnej lokalizacji i dostępności miejsc parkingowych.

