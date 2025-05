Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców to zarejestrowana w 2021 roku partia, której liderem jest Paweł Tanajno. Zanim utworzył tę formację, działał w PO, Ruchu Poparcia Palikota i Demokracji Bezpośredniej. Dwukrotnie – w 2015 i 2020 roku, kandydował na prezydenta. Śledztwo oznacza kłopoty dla jego partii, jest też jednak przełomem, jeśli chodzi o podejście prokuratury do wątpliwych list z podpisami.

Kontrowersyjne listy z podpisami składane są co wybory. Dotąd prokuratury nie podejmowały tematu

Takie pojawiają się co wybory. Np. w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi PKW odmówiła rejestracji czterech kandydatów, a liczba nieprawidłowych podpisów u niektórych z nich może szokować. Np. usiłujący zarejestrować swą kandydaturę były minister skarbu w rządzie PiS Dawid Jackiewicz przedstawił 149 tys. podpisów, z czego aż 66 tys. PKW zweryfikowała jako nieprawidłowe.

Przed miesiącem dziennikarz i kandydat na prezydenta Krzysztof Stanowski wyemitował głośne nagranie, w którym zaalarmował, że dane wyborców można łatwo pozyskać np. z publicznie dostępnych ksiąg wieczystych i innych baz danych, PKW nie ma narzędzi, żeby zweryfikować prawdziwość podpisów, a za nadużycia nic nie grozi. I rzeczywiście, jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji, choć komisje wyborcze często zawiadamiały prokuratury w sprawie rzekomych fałszerstw, te nie podejmowały śledztw. Postępowanie w sprawie Polski Liberalnej Strajku Przedsiębiorców może świadczyć o tym, że podejście prokuratury w końcu się zmienia.

Co na to Tanajno? Do redakcji „Rzeczpospolitej” wysłał trudną do zacytowana wiadomość, z której wynika, że nie wie o żadnym śledztwie, a podpisy nie były zbierane przez komitet, lecz obywateli i to wobec nich może być prowadzone ewentualne postępowanie. Dodał, że zbiera artykuły z „Rzeczpospolitej” „grzecznie na kupkę” i ma zamiar wytoczyć gazecie proces o naruszenie dobrego imienia.