Podkreśla przy tym, że rozwiązaniem problemu mógłby być postulowany przez PKW obowiązek uprzedniego zarejestrowania kandydata lub listy w wyborach. Powstrzymałoby to wysyp komitetów, których jedynym celem jest obsadzanie miejsc w obwodowych komisjach. Na ten moment jednak, jak zaznacza dr Frydrych-Depka, kwitnie biznes oparty nie tylko na umieszczaniu osób w komisjach, ale prawdopodobnie także na sprzedaży zebranych podpisów innym, większym ugrupowaniom.

206 tys. 829 osób powołano do pracy w obwodowych komisjach wyborczych przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku.

Listy poparcia w wyborach. Nie wiemy, kto zbiera podpisy

– Podpisy zgodnie z prawem zbierać powinien komitet. Tymczasem popularna jest praktyka umieszczania na stronach internetowych komitetów formularzy do samodzielnego wykorzystania. Jeżeli wydrukuję taki formularz i obejdę z nim rodzinę i znajomych, a nie mam pisemnej zgody komitetu, to czy tak zgromadzone podpisy można uznać za zebrane przez komitet wyborczy? Co więcej, komitet – do którego wyślę wypełnione formularze, np. pocztą – nie wie, kto je zgromadził. Nie do ustalenia jest więc sprawca ewentualnych naruszeń i fałszerstw. Do niedawna na formularzach nie podawano nawet daty, co tak naprawdę umożliwiało zbieranie podpisów jeszcze przed przyjęciem zawiadomienia o utworzeniu komitetu – mówi Sławomir Szyszka.

Jak zaznacza Szyszka, luki takie mogą prowadzić do sytuacji, w której kandydaci, którzy nie zebrali legalnie wymaganej liczby podpisów, będą wykorzystywać czas antenowy w mediach publicznych oraz brać udział w debacie, co może stanowić łatwą drogę do autoreklamy lub szerokiego promowania skrajnych narracji niewielkim kosztem. Podkreśla, że w obecnej sytuacji równie dobrze komitety mogą być wyręczane przez prywatne firmy zbierające dane osobowe i podpisy.

Wymóg umieszczania daty zebrania podpisów wprowadzony został do kodeksu wyborczego w marcu 2023 roku, przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi – wciąż brak jednak konieczności umieszczania nazwisk osób zbierających podpisy, która zdaniem dr Anny Frydrych-Depki ułatwiłaby identyfikację ewentualnych sprawców naruszeń. Obie te zmiany postulowane były przez Państwową Komisję Wyborczą w dokumentach publikowanych m.in. po wyborach parlamentarnych w 2019 i prezydenckich w 2020 roku. Tylko pierwsza doczekała się uznania ze strony posłów.