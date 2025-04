W 2023 roku okręgowe komisje wyborcze złożyły zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Takie doniesienie ma złożyć PKW również z powodu obecnej próby rejestracji w wyborach prezydenckich. „W przypadku podejrzeń dotyczących tego typu spraw organy wyborcze zawsze zawiadamiają prokuraturę” – informuje biuro prasowe Krajowego Biura Wyborczego.

Komisje okręgowe nie udzieliły informacji obywatelowi, który pytał o losy zawiadomień w sprawie Tanajny

Co się jednak stało z tymi zawiadomieniami, już nie wiadomo. Gdy Tanajno poinformował, że zamierza wystartować w obecnych wyborach, spytaliśmy KBW, czy monitoruje, co dzieje się ze sprawami w prokuraturze, dotyczącymi polityka, znanego ze składania wątpliwych list z podpisami. „Krajowe Biuro Wyborcze nie dysponuje informacją na temat działań podjętych przez prokuraturę w tej sprawie” – odpisało nam krótko. Nie udzieliło też odpowiedzi na pytanie, które konkretnie okręgowe komisje w 2023 roku składały zawiadomienia, do których konkretnie prokuratur.

W dodatku z redakcją „Rzeczpospolitej” skontaktował się obywatel, zainteresowany perypetiami komitetu Tanajny sprzed wyborów w 2023 roku. „Wystąpiłem do ośmiu okręgowych komisji wyborczych w trybie dostępu do informacji publicznej z pytaniem, czy zawiadomiły prokuraturę w związku z odmową rejestracji Komitetu Wyborczego Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców” – napisał nam. „Nie dostałem żadnej odpowiedzi, pomimo ponagleń” – dodał.

Jego zdaniem reakcja organów państwa na działania polityka, znanego z kontrowersyjnych rejestracji swoich komitetów, jest nieodpowiednia, a system, bazujący na dostarczaniu do PKW list z podpisami, jest dziurawy. Podobnie uważa Krzysztof Stanowski, szef Kanału Zero, który również jest kandydatem w obecnych w wyborach prezydenckich. W jednym z materiałów wyemitowanych w internecie przekonywał, że nazwiska, adresy i numery PESEL mogą być spisywane z publicznie dostępnych ksiąg wieczystych i innych baz danych albo nawet z list poparcia z poprzednich wyborów. Dodał, że PKW nie ma narzędzi, żeby zweryfikować prawdziwość podpisów, i kpił z kandydatów, którzy przynoszą sterty pudeł, bo i tak urzędnicy zliczają tylko pierwsze 100 tys.