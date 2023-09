Przykłady? W Koszalinie stwierdzono, że ponad 100 kart z podpisami „nie zostało przedłożonych w oryginale, lecz już pobieżne badanie pozwalało stwierdzić, że są to kolorowe fotokopie (kserokopie), o czym świadczy brak jakichkolwiek śladów żłobień pozostawionych przez środki (narzędzia) pisarskie”. Z uchwały wynika też, że na kolejnych około 400 kartach daty dopisano jednakowym charakterem pisma. Co więcej, na niektórych kartach numery PESEL ułożono chronologicznie, „co nasuwa podejrzenie nielegalnego skorzystania z jakiegoś rodzaju bazy danych”.

Paweł Tanajno zaprzecza, że doszło do fałszerstw

Ostatecznie w Koszalinie jako prawidłowe uznano jedynie 2,7 tys. z 7,1 tys. podpisów, a równie szczegółowe uzasadnienie do uchwały sporządziła komisja w Opolu. Tam również stwierdzono dane ułożone według wzrastających numerów PESEL. „Nie jest fizycznie możliwe, by osoba zbierająca podpisy mogła objeżdżać w całym dniu województwo z północy na południe, przez wschód i zachód, (…) bo tak właśnie kształtują się miejsca zamieszkania wyborców wypisanych z bazy” – zauważyła komisja, dodając, że podpisy sporządzono tymi samymi długopisami. Komisja pisze też, że w przypadku innych kart przeprowadzono tzw. eksperyment mokrej ściereczki. Stwierdzono, że rozmazują się tylko daty, co oznacza, że inne elementy nadrukowano.

Nieprawidłowości stwierdzono też w: Chełmie, Legnicy, Wrocławiu,Poznaniu, Rzeszowie i Katowicach. Nie wszędzie uchwały są tak szczegółowe, jak w Koszalinie i Opolu, ale zazwyczaj wynika z nich znaczny odsetek nieprawidłowych podpisów. Stwierdzono też podpisy osób zmarłych.

Paweł Tanajno zaprzecza, że doszło do fałszerstw. – Podpisy dla komitetu zbierali sympatycy. Jeśli ktoś wpadł na pomysł, że skseruje karty z podpisami, aby wykazać większą efektywność w zbiórce, to fakt ten nie uprawnia nikogo do używania stwierdzenia o fałszerstwo. Z fałszerstwem mielibyśmy do czynienia, gdyby ktoś podrobił za kogoś podpis – mówi.

Jego zdaniem komisje wyborcze pracują nierzetelnie, a jego komitet został pokrzywdzony z powodu błędnie przypisanych fotokopii podpisów. – Zaskarżyliśmy uchwały ośmiu komisji, ale wątpliwości co do kserówek wystąpiły tylko w trzech. Pozostałe pięć to skargi dotyczące prawdziwej afery wyborczej PiS, wadliwych danych w nowo utworzonym Centralnym Rejestrze Wyborców – mówi.