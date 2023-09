Wiele emocji wywoła kwestia niszczenia kart referendalnych i ewentualnej odpowiedzialności jaka za to grozi. Pojawiają się opinie karnistów, że wyborca ma prawo pobrać ją, a potem np. przedrzeć i jest to wyraz jego woli, który nie naraża na odpowiedzialność karną.

Reklama

Wokół podarcia czy innego zniszczenia karty do głosowania narosło dużo mitów. Jak to zwykle bywa – mamy dwóch prawników, a trzy zdania. W jednej z publikacji powołano się na wyrok sądu, który uniewinnił wyborcę za zabranie karty z lokalu wyborczego. Problem tylko w tym, że dotyczy on starego stanu prawnego. Od 2018 r. w kodeksie wyborczym jest już przepis na podstawie, którego wyniesienie karty jest spenalizowane i to jednoznaczne. Natomiast, jest mi znany wyrok sądu rejonowego w Giżycku, gdzie wyborca, który podarł kartę do głosowania i wrzucił ją do kosza, został skazany na karę ograniczania wolności. Dlatego uważam, że lepiej, aby wyborca miał jednak pełną świadomość, że może być pociągnięty do odpowiedzialności. Wszystko bowiem zależy od organów ścigania i sądów. Trzeba wskazać, że od lat z wytycznych PKW wynika, że o każdym przypadku wynoszenia czy niszczenia kart do głosowania należy zawiadomić organy ścigania. Może się zdarzyć, że ktoś przedrze czy naderwie kartę za kotarą i rzuci ją później do urny. I od lat w kodeksie wyborczym, jak i w ustawie o referendum ogólnokrajowym, są zapisy, że takie podarte kartki, nawet nie są nieważne, ale w ogóle traktuje się jakby ich nie było. Ale to nie jest podstawa prawna do wywodzenia, że skoro ustawodawca o tym napisał, to znaczy, że takie działanie prawnie dopuszcza, bo to nieprawda. To jest informacja dla komisji, jak ma takie podarte dokumenty traktować.

A co z finansowaniem kampanii wyborczej i zarzutami o nierówne szanse, faworyzowanie jednej strony. Dotychczas PKW bardzo skrupulatnie przyglądała się rozliczeniom partii politycznych i nie raz jakiś tysiąc złotych przesądzał o odrzuceniu sprawozdania. To nie budzi uzasadnionych wątpliwości?

Wydaliśmy już wyjaśnienia dotyczące finansowania kampanii wyborczej i referendalnej, a także dotyczące uczestniczenia w nich osób publicznych, zarówno z administracji rządowej, jak i samorządowej. W wyborach do Sejmu i do Senatu uczestniczą komitety wyborcze i one się rozliczają. I żadna złotówka nie może być wydana poza kampanią wyborczą do parlamentu, poza komitetem wyborczym. Natomiast w referendum uczestniczą m.in. partie polityczne, ale też stowarzyszenia czy fundacje i one też będą musiały się z tego rozliczyć przed swoimi organami nadzoru, zgodnie z obowiązującymi ich przepisami. Jeśli chodzi o partie polityczne, to będą składały PKW sprawozdania finansowe za rok 2023 i wtedy Komisja szczegółowo przeanalizuje złożone dokumenty. Zwracamy uwagę, że powinno być to traktowane zupełnie oddzielnie.

Istotnym novum tegorocznych wyborów jest centralny rejestr wyborców. Czy uruchomienie go na tak krótko przed ważnymi wyborami to najszczęśliwszy pomysł?