PKW - jak podaje portal – podjęła decyzję o odmowie rejestracji kandydatów w wyniku procesu weryfikacji podpisów.

Na liście poparcia dla Dawida Jackiewicza „aż 2881 podpisów osób, które nie żyją”

Z uzasadnienia uchwał wynika, że w przypadku list poparcia Dawida Jackiewicza „w wyniku dokonanej weryfikacji wykazu podpisów stwierdzono, że aż 66 168 podpisów zostało złożonych nieprawidłowo”. Podpisy zawierały wady dotyczące imion, nazwisk (7 294 przypadków), adresu (28 954 przypadków), numeru PESEL (11 617 przypadków), praw wyborczych (755 przypadków), daty poparcia (1 660 przypadków). 15 888 przypadków zakwalifikowano jako „inne” - podaje Wirtualna Polska.

Państwowa Komisja Wyborcza podkreśliła, że na listach poparcia znajdowały się podpisy osób, które zmarły wiele lat temu. Było aż 2881 podpisów osób, które nie żyją. „Przy weryfikacji podpisy takie kwalifikowane są do wady określonej jako »wady numeru PESEL«” – zaznaczono w cytowanej uchwale.

Wiesław Lewicki. „Na liście 5805 osób zmarłych”

W przypadku Wiesława Lewickiego do startu w wyborach zabrakło mu niespełna 4000 ważnych i prawidłowo złożonych podpisów. „W wyniku dokonanej weryfikacji wykazu podpisów stwierdzono, że: 1) 95 074 podpisów zostało złożonych prawidłowo; 2) 46 776 podpisów zostało złożonych nieprawidłowo, tj. zawierały one następujące wady dotyczące: a) imion, nazwisk – 4 694 przypadki, b) adresu – 27 974 przypadki, c) numeru PESEL – 6 298 przypadków, d) praw wyborczych – 1 050 przypadków, e) daty poparcia – 595 przypadków, f) brak podpisu wyborcy – 155 przypadków, g) inne – 6 010 przypadków” - przekazała PKW.