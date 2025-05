Korespondencja z Rzymu

Zakończył się czas żałoby po papieżu Franciszku. W niedzielę kardynałowie odprawili w jego intencji ostatnią, dziewiątą mszę św. w ramach novendiali. W środę przed południem zbiorą się w Bazylice św. Piotra na mszy nowego papieża, a o 16:30 oficjalnie rozpocznie się konklawe.

Tradycyjne podziały w Kolegium Kardynałów już nie istnieją

Konserwatyści i postępowcy – w ten sposób nie da się już charakteryzować członków Kolegium Kardynalskiego, którzy będą wybierali papieża. Podział na dwie frakcje, obowiązujący w przekazach jeszcze na konklawe w 2013 r., dziś już właściwie nie istnieje. Linie podziału są obecnie inne. Do konserwatystów i postępowców – o tych ostatnich czasem mówi się „otwarci” – dołączyli mediatorzy, czyli kardynałowie środka, oraz bergoglianie – grupa purpuratów otwartych na zmiany w Kościele, uczniów papieża Bergoglia, którzy jeszcze odważniej niż on sterowaliby łodzią świętego Piotra.

To konklawe będzie największe i najbardziej zróżnicowane w historii. Jeszcze w latach 60. XX w. papieża wybierała grupa ok. 70 kardynałów. Paweł VI ustanowił górny limit na 120. Potwierdził go potem Jan Paweł II. A jednak do Kaplicy Sykstyńskiej wejdzie 133 purpuratów pochodzących z ponad 70 krajów. Wielu kardynałów po raz pierwszy zetknęło się ze sobą w czasie kongregacji ogólnych, które poprzedzają czas konklawe. I to, wedle watykanistów, jest czas na dyskusje o przyszłym papieżu. To najwłaściwszy moment, by ci, którzy są bliżej centrum zarządzania Kościołem, przekonali do swojej wizji tych, którzy przyjechali z peryferii.

Jedni kardynałowie – jak np. były prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Ludwig Müller, jeden z liderów skrzydła konserwatystów – otwarcie mówią zatem, że Kościół nie może dłużej podążać drogą wskazaną przez Franciszka. Inni robią to w sposób bardziej dyskretny, w homiliach, które głosi się podczas novendiali. Tydzień temu kard. Baldassare Reina, wikariusz diecezji rzymskiej, pytał podczas mszy o to, co stanie się z reformami Franciszka. Wskazywał, że Kościół potrzebuje dziś pasterza, który „rozezna i uporządkuje” reformy i procesy zainicjowane przez argentyńskiego papieża, nie ulegając przy tym „wygodom świata” i „ideologicznym roszczeniom, które rozdzierają jedność szat Chrystusa”.