Materiał powstał we współpracy z AHK Polska

Jakie są najważniejsze aktywności AHK, czyli Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach?

Muszę tutaj wspomnieć o pewnym kontekście. Nasza izba jest częścią sieci niemieckich izb gospodarczo-przemysłowych na świecie. I z tej perspektywy bardzo dobrze widzimy, że Polska to bardzo dynamiczny rynek zarówno w Europie, jak i pod względem globalnym. Polska gospodarka rośnie bardzo mocno, jest silnym i stabilnym partnerem dla biznesu zza granicy, w tym dla firm niemieckich. Polski biznes - jak widzimy – staje się coraz silniejszy w Europie, jest poważnym partnerem dla niemieckiego przemysłu.

Dlatego myślimy, że jest to dobry moment do mocnego zaistnienia podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, czyli jednej z najważniejszych platform kontaktów między polskim i zagranicznym biznesem. Mamy olbrzymi potencjał do współpracy. W Polsce sześć tysięcy firm o niemieckich korzeniach generuje 466 tys. bezpośrednich miejsc pracy. Niemcy są najważniejszym inwestorem zagranicznym w Polsce, te firmy tutaj płacą podatki, bardzo dużo swoich zysków reinwestują w Polsce. Myślę, że nadszedł czas dla bardzo owocnej współpracy między firmami polskimi i niemieckimi. Zwłaszcza, że mamy szczególny moment - redefinicji stosunków transatlantyckich oraz przewartościowania stosunków wewnątrz Unii. Jestem przekonany, że jednym z kluczowych elementów rozwoju Europy stanie się Trójkąt Weimarski: Polska-Niemcy-Francja.

To jest to bardzo istotne, mamy przecież niestabilne czasy. Niestety, nikt w tej chwili nie może czuć się bezpieczny. Dlatego tak istotne są partnerstwa. O nich chcemy dyskutować w Katowicach. O możliwości nowego otwarcia dotyczącego współpracy, ale także wzmacniania naszego partnerstwa gospodarczego i nie tylko gospodarczego.

Jakie są w tej chwili priorytety jeżeli chodzi o działania izby i w jaki sposób chcecie je pokazać podczas EKG?

Najbardziej istotnym priorytetem jest konkurencyjność Europy wobec reszty świata. To jest najważniejsze - w jaki sposób Europa ma odzyskać swoją konkurencyjność. O tym rozmawiamy z inwestorami i z potencjalnymi inwestorami. Ale musimy też rozmawiać na szerokim forum, jakim jest Europejski Kongres Gospodarczy. Sprawa jest skomplikowana, gdyż z jednej strony od biznesu oczekujemy pewnej elastyczności i zwinności, a z drugiej strony duże firmy potrzebują stabilności, warunków, które zapewnią im harmonijny rozwój. Będziemy o tym dyskutować podczas jednego z najważniejszych dla nas paneli w Katowicach. Jestem przekonany, że jednym z najważniejszych wniosków będzie to, że nikt w biznesie nie może iść sam. Istotą jest współpraca. Zauważmy, że niemieckie firmy w Polsce są de facto firmami polskimi. Zainwestowały tutaj, zatrudniają polskich pracowników i płacą tutaj podatki. Tego kapitału nie możemy zmarnować.

Podczas EKG będziemy rozmawiać również o zielonej transformacji i o cyfryzacji. Myślę, że są to jedne z najważniejszych obszarów, w których nasz biznes może wiele zaoferować polskim partnerom. Zwłaszcza, że nowy niemiecki rząd, jak mi się wydaje, będzie dążył do zintensyfikowania współpracy z polskimi partnerami. . Myślę, że to będzie miało korzystne skutki dla polityki gospodarczej i po prostu dla biznesu. Sądzę, że powinniśmy się od siebie nawzajem uczyć i wykorzystywać okazje do wszechstronnej wymiany.

Co jest największym problemem związanym z funkcjonowaniem firm z kapitałem niemieckim w Polsce?

Podczas drugiego dnia forum w Katowicach zaprezentujemy wyniki ankiety koniunkturalnej , które - mam nadzieję - będą oddawały klimat związany z funkcjonowaniem inwestorów zagranicznych w Polsce. Myślę, że raport z badania wskaże kluczowe problemy. Polska gospodarka jest oczywiście bardzo silna, ale z drugiej strony podlega różnego rodzaju presjom. A to powoduje, że inwestorzy zagraniczni mogą być nieco bardziej ostrożni. Problemy, o których mówię dotyczą powszechnie znanych kwestii, takich jak ceny energii czy sprawy związane z dostępnością odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. To jasne, że swoje znaczenie ma tutaj również deregulacja czy ograniczenie biurokracji. Pytanie, jak możemy wspólnie odpowiedzieć na tego rodzaju ryzyka. Dotyczą one zresztą nie tylko polskich firm, ale są wyzwaniem dla całej Europy, na przykład w przemyśle motoryzacyjnym czy w odniesieniu do przyszłości zielonej transformacji.

Na ile Europejski Kongres Gospodarczy jest istotny dla państwa film członkowskich?

Jest bardzo ważny. To jest platforma wymiany poglądów, niezwykle istotne miejsce spotkań biznesu, ekspertów, przedstawicieli rządu i administracji. Ale oprócz paneli i oficjalnych spotkań na naszym stoisku, do którego zapraszamy, istotny jest dla nas także tradycyjny, nieformalny wieczór niemiecki. To od lat ceniona okazja do zarówno wymiany poglądów, jak i po prostu poznania się przedstawicieli świata biznesu w mniej oficjalnych okolicznościach

Materiał powstał we współpracy z AHK Polska