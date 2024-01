Sondaż. Jak Polacy oceniają rządowe plany likwidacji prac domowych

Polacy raczej przeciwni

Ograniczenie prac domowych to rewolucja. Dlatego też IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” zapytał Polaków, czy to dobry pomysł. Opinie są podzielone. Co piąty ankietowany uważa, że jest to zdecydowanie dobre rozwiązanie, a kolejne 22,7 proc. respondentów określiło to rozwiązanie za „raczej dobre” – łącznie 43 proc. badanych. Są to głównie osoby mające 18–29 lat, czyli częściowo ci, którzy chodzili już do zreformowanej szkoły. Zmianę popierają także mieszkańcy dużych i średnich miast oraz osoby mające dwoje dzieci. Rodzice wielodzietni do likwidacji prac domowych podchodzą już z mniejszym entuzjazmem.

Nowe rozwiązania popiera 60 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej, 27 proc. wyborców Lewicy i 43 proc. wyborców Trzeciej Drogi. I co ciekawe, także osoby (48 proc.), które określają swoją sytuację materialną jako złą.

Zmiany dotyczące prac domowych za „raczej złe” rozwiązanie uważa 17,5 proc. ankietowanych, a za „zdecydowanie złe” – 33,4 proc. To łącznie ponad połowa ankietowanych.

Przeciwnicy ograniczenia prac domowych krzyczą, że teraz szkoły będą opuszczać głąby i tumany, a nie dobrze wyedukowani młodzi ludzie. Wygląda to tak, jakby dzieci uczyły się tylko w domu. Po co więc w ogóle chodzić do szkoły?

Kto jest przeciwko? Zdecydowanie liczba zwolenników nowych rozwiązań maleje wraz w wiekiem. W grupie osób mających między 50 a 59 lat przeciwko zmianom jest 67 proc. ankietowanych, a powyżej 60 lat – 56 proc. badanych. Przeciwko likwidacji prac domowych jest też 79 proc. wyborców PiS i 78 proc. wyborców Konfederacji. 6,1 proc. respondentów w sprawie likwidacji prac domowych nie miała zdania.