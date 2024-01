Nowacka o wycofaniu prac domowych. "Konsultowane przede wszystkim z młodzieżą"

- Jeśli w kuratorium w Krakowie zawiśnie tęczowa flaga, to byłoby to straszne. Dla mnie to byłby upadek. Tęczowa flaga jest nośnikiem ideologii, której ja absolutnie nie uznaję, która jest zła, bo niszczy drugiego człowieka, która niesie śmierć i nie ma szacunku do życia i człowieka - mówi małopolska kurator oświaty Barbara Nowak.