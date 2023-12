Barbara Nowak: Teraz do szkół wchodzi ideologia

- Pewnie za mało żeśmy mówili, jak ważną sprawą jest, żeby wszystkich uczniów równo traktować. Bo to jest szalenie istotne, żeby uczniów nie segregować i trzeba mówić, że każdy człowiek jest tak samo ważny — mówiła Nowak. - I za mało mówiliśmy, jak ważne jest życie, jak straszne jest mordowanie dzieci nienarodzonych. I że niedługo, być może, będzie tak jak na Zachodzie, że będzie można iść po tabletkę, zażyć ją i umrzeć, kiedy człowiek czuje się gorzej — dodała.



Czytaj więcej Edukacja Kurator Barbara Nowak: Katolicyzm wymaga mocnych działań, żadnych lelum-polelum. Katolik walczy - Jeśli w kuratorium w Krakowie zawiśnie tęczowa flaga, to byłoby to straszne. Dla mnie to byłby upadek. Tęczowa flaga jest nośnikiem ideologii, której ja absolutnie nie uznaję, która jest zła, bo niszczy drugiego człowieka, która niesie śmierć i nie ma szacunku do życia i człowieka - mówi małopolska kurator oświaty Barbara Nowak.

Nowak mówiła że trzeba się opiekować każdym — i dzieckiem i dorosłym, bo jest to zgodne z cywilizacją chrześcijańską, tą, „w której my żyjemy i co do której nie mamy wątpliwości, że tylko ona się sprawdziła”.



Była kuratorka zapewniła, że szanuje wszystkich uczniów i nie segreguje ich na „uczniów jakichś tam i uczniów LGBT”. Nie zaprzeczyła jednak, że sprzeciwiała się „tęczowym piątkom” w szkołach.



- Oczywiście, że się sprzeciwiałam — mówiła. - „Tęczowe piątki” to jest wejście do szkoły informacji skierowanej do uczniów, że nie ma kobiety i mężczyzny, jest wiele różnego rodzaju płci i nie możecie czuć się pewni jako kobieta i mężczyzna, bo możecie się określać w zależności od płci kulturowej. =



Jak mówiła, gender nie jest nauką, bo udowodniono, że w każdej komórce jest zawarta istotna informacja: „jestem kobietą” albo „jestem mężczyzną”. - Nie ma innej płci, gender nie jest naukową informacją i przed gender trzeba chronić każdego młodego człowieka. On ma mieć dostęp do wiedzy, do nauki, a nie do ideologii — mówiła Barbara Nowak.