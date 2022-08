"Stop nieprawdziwej retoryce PiSu. W zarządzanym przeze mnie LO MS w Ustrzykach Dolnych wprowadzam zakaz korzystania z podręcznika Historia i teraźniejszość. Nauczyciel prowadzący przedmiot będzie realizował podstawę programową z przygotowanych przez siebie indywidualnych materiałów, które szkoła będzie bezpłatnie przekazywała uczniom. Decyzję tą podjąłem w pełni świadomie, biorąc jej wszystkie konsekwencje na siebie" - poinformował w ubiegłym tygodniu burmistrz Ustrzyk Dolnych.

Burmistrz Romowicz poinformował, że rozmawiał telefonicznie z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem. - Rozmowa z ministrem Czarnkiem odbyła się. Uzgodniliśmy, że wizyta w Ustrzykach Dolnych odbędzie się przed 13 września. W ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni - powiedział burmistrz w rozmowie z Polsat News.

Wcześniej samorządowiec zarzucał, że podręcznik prof. Roszkowskiego wymazał jego gminę z granic kraju. W podręczniku jest informacja, że na mapie Polski nie było zmian od 1945 roku.

- Szukaliśmy tego podręcznika, bo to jest prawdziwy biały kruk, kupić go jest naprawdę ciężko. Ale udało nam się znaleźć. Gdy w piątek udało nam się go znaleźć, to poszukaliśmy bardzo dokładnie, strona po stronie i znaleźliśmy ten fragment. Wtedy wiedzieliśmy, że klops - ktoś nie zna historii w tym zakresie - powiedział.