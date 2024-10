Rok po wyborach: Uczelnie chcą autonomii, uczniowie – lżejszych plecaków

Lekkie plecaki dla uczniów: e-podręczniki i szafki. Tylko gdzie je postawić?

Więcej zmian nowy rząd wprowadził w polskich szkołach. Chodzi np. o podwyżki dla nauczycieli, likwidację prac domowych dla najmłodszych uczniów oraz wycofanie przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Ze świadectw znika też ocena z religii, zaś zajęcia z niej mogą odbywać się w grupach łączonych (następnym krokiem będzie organizacja ich na pierwszych lub ostatnich lekcjach). Od przyszłego roku szkolnego wszyscy polscy uczniowie mają też uczyć się w systemie jednozmianowym.

Rząd zapowiedział też „odciążenie” plecaków uczniów, poprzez zapewnienie każdemu z nich dostępu do e-podręczników i szkolnej szafki. Pierwszy z pomysłów wciela już w życie poprzez nowelizowanie ustawy o systemie oświaty i zobowiązanie wydawców do zamieszczania w internecie cyfrowych odpowiedników książek (choć eksperci uważają, że bez wciągających materiałów interaktywnych nie zmobilizują one do pilniejszej nauki).

Drugi pomysł, czyli zapewnienie szkolnej szafki – według Izabeli Leśniewskiej, ekspertki Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) – jest w części w szkół niemożliwy do zrealizowania. Zauważa, że szafki nie mogą stać na zbyt wąskich już korytarzach czy w przepełnionych salach, więc chcąc zapewnić do nich dostęp trzeba byłoby dobudować kolejne pomieszczenia. - W mojej szkole okazało się to niemożliwe, a wiem, że istnieją takie, w których warunki są jeszcze trudniejsze – przyznaje ekspertka.

Nauczyciele się starzeją. Kto ich zastąpi?

Izabela Leśniewska sceptycznie ocenia też „żonglowanie” uczniowskim harmonogramem. - Ułożenie planu, w którym zajęcia z religii odbywały się będą na pierwszej lub ostatniej lekcji w wielu szkołach wydaje mi się niewykonalne – komentuje.