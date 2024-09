Krzyżak: Po co minister Nowacka wywołała wojnę o religię?

Czytaj więcej Prawo dla Ciebie Co z lekcjami religii po decyzji TK? Jest stanowisko szefowej MEN Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka nie uznaje zabezpieczenia, jakie wydał Trybunał Konstytucyjny ws. rozporządzenia dotyczącego zmian w organizacji lekcji religii od 1 września. Na stronie MEN ukazało się oficjalne stanowisko w tej sprawie.

To odwrócenie kota ogonem, bo aktualny spór nie toczy się wcale o to, czy rozmowy były, czy nie, ale o to, że przy wydaniu rozporządzenia zabrakło porozumienia, o którym mówi ustawa o systemie oświaty. Spór idzie zatem o interpretację stwierdzenia „porozumienie”. Zainteresowane Kościoły i związki wyznaniowe chcą zatem, by problem rozstrzygnął Trybunał Konstytucyjny. Minister, nie mając zatem żadnych argumentów, ucieka się do negacji kompetencji TK. Stwierdza, że jest on niewłaściwie obsadzony i wydawane przez niego orzeczenia nie mają mocy prawnej.

Kościół wciąż wykorzystywany w działalności politycznej

Istota sporu w tym wypadku nie dotyczy już wyłącznie religii. Zaczyna się ona sprowadzać do podziału na MY i ONI. MY to koalicja rządząca, która chce przywrócić w Polsce praworządność. ONI to biskupi, którzy walczą o pieniądze, chcą zachować swoje wpływy w szkole, kształtować dzieci i młodzież wedle swojej ideologii, a szerzej – chcą zachować wpływy na życie społeczno-polityczne.

Na dodatek stoi za nimi dawna koalicja rządząca, która przez lata dawała biskupom wszystko to, czego chcieli. Trzeba ich zatem odciąć, wyrugować. MY to oświecenie, równość i rozwój. ONI to ciemnogród, zacofanie. Idzie zatem o nieustające podtrzymywanie polaryzacji. Wykorzystanie Kościoła i religii do działalności politycznej, ale inaczej aniżeli robiło to PiS.



W narracji resortu edukacji brak jest przy tym miejsca na zauważenie tego, że w wielu miejscach biskupi diecezjalni (np. w Warszawie czy Krakowie) już dawno zgodzili się na to, by liczbę lekcje religii zmniejszyć z dwóch do jednej. Zrobili to w porozumieniu z władzami samorządowymi. Po wysłuchaniu rzeczowych argumentów, ale też uwzględniając własne braki kadrowe dotyczące nauczycieli religii. Zgodzili się po spokojnych rozmowach, bez wytaczania ciężkich dział.