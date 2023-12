Jacek Popiel: Kopernik na maturze dostałby zero punktów

W dzisiejszym systemie uprawiania edukacji i nauki z osobami takimi jak Mikołaj Kopernik mielibyśmy same kłopoty. Bo do jakiego kierunku studiów go przypisać? Jak ująć jego publikacje na ministerialnej liście czasopism i wydawnictw?