Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało na platformie X (dawny Twitter) o tym, że prawo do kształcenia lekarzy dostały kolejne dwie uczelnie. Jedną z nich jest Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Drugą – Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. „Miło nam poinformować, że stale zwiększamy liczbę miejsc na studiach na kierunkach lekarskich” – napisało ministerstwo.

Reklama

Do tej toruńska uczelnia miała prawo kształcić jedynie pielęgniarki – zarówno na kierunku licencjackim jak i magisterskim.

Rydzyk popędzał Czarnka

Nie wiadomo, czy obecna decyzja ma związek z krytyką ministra Przemysława Czarnka przez ojca Rydzyka. 6. września duchowny odniósł się do tej sprawy na antenie własnej rozgłośni, zarzucając ministrowi opieszałość w tej sprawie.

- Przepraszam, że tak przy panach powiem, ale nawet, powiedziałbym, nie zawsze nam to tak idzie, jak innym obywatelom idzie w tych urzędach. Ja bardzo szanuję pana ministra Czarnka, ale - pierwszy raz to mówię - jestem do pewnego stopnia rozczarowany. Tak długo prosimy o wydział lekarski… Jeżeli robimy błędy jakieś w dokumentach, to niech nam powiedzą. Od czego ma tych dyrektorów? A jak ma tych dyrektorów do niczego, to przegonić to! Przegonić, to nie jest synekura, że będzie sobie siedział. Każdy ma pracować dobrze. My w Radiu Maryja nie trzymamy szkodników czy takich, którzy nam jakoś tak wkładają kij w szprychy - powiedział zakonnik.

Toruńska uczelnia już rozpoczęła rekrutację kandydatów na przyszłych lekarzy. „Medycyna wreszcie w Grodzie Kopernika. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu po długich wieloetapowych staraniach oraz spełnieniu wszystkich wymogów będzie kształcić przyszłych lekarzy” – podała w poniedziałek wieczorem Telewizja Trwam.