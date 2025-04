Prezydent USA pytany o to, czy ewentualną reakcją USA na dążenie przez Iran do posiadania broni atomowej może być atak na cele w Iranie związane z programem nuklearnym tego kraju, Trump odparł: „oczywiście, że tak”. Już wcześniej prezydent USA ostrzegał, że jeśli Iran nie będzie chciał zawrzeć porozumienia nuklearnego, którego częścią będzie rezygnacja z dążeń do zdobycia broni atomowej, może dojść do ataku na cele w Iranie, który oprócz USA mógłby przeprowadzić również Izrael.



Nie mogą mieć broni atomowej Donald Trump, prezydent USA o Iranie

Trump mówił też dziennikarzom w Białym Domu, że Irańczycy muszą przyspieszyć tempo negocjacji, jeśli chcą uniknąć ostrej reakcji USA, ponieważ „są dość blisko” wejścia w posiadanie broni atomowej.



Rozmowy w Omanie pierwszymi bezpośrednimi negocjacjami USA z Iranem od 2015 roku

Spotkanie Witkoffa z Araghchim w Omanie to pierwsze bezpośrednie rozmowy przedstawicieli USA i Iranu od czasów administracji Baracka Obamy, za czasów której doszło do zawarcia porozumienia nuklearnego w 2015 roku. W czasie prezydentury Joe Bidena doszło do niebezpośrednich negocjacji Waszyngtonu z Teheranem, ale nie przyniosły one przełomu.



Po spotkaniu w Omanie Araghchi mówił, że obie strony „bardzo zbliżyły się” do wyznaczenia ram negocjacji i podkreślił, że zarówno USA, jak i Iranowi, zależy na osiągnięciu porozumienia tak szybko, jak to możliwe.



Na razie nie wiadomo czym nowe porozumienie różniłoby się od tego, które wynegocjowano w 2015 roku.