Dziennikarze pytają rzeczniczkę KE: Czy czekacie na amerykańskich marines na Grenlandii?

- To jasne, że suwerenność państw musi być szanowana - tak rzeczniczka Komisji Europejskiej odpowiedziała na pytania dziennikarzy o wypowiedzi Donalda Trumpa, który nie wykluczył użycia siły i presji ekonomicznej, by zmusić Danię do zrzeczenia się Grenlandii na rzecz USA.