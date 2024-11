CNN powołuje się na dwa źródła zbliżone do sprawy. Wśród rozważanych propozycji ma być m.in. ta sformułowana przez gen. Keitha Kelloga, ważnego doradcę Donalda Trumpa w tematyce bezpieczeństwa. W środę Kellog został wskazany przez Trumpa jako jego specjalny wysłannik dla Rosji i Ukrainy.



Reklama

Donald Trump obiecywał zakończenie wojny w ciągu 24 godzin. Nie mówił jednak, jak to zrobi

Jak twierdzą źródła CNN przedstawiciele administracji Trumpa będą dążyć do szybkiego zawieszenia broni, które będzie miało zamrozić konflikt tymczasowo na czas prowadzenia negocjacji między Kijowem a Moskwą. Jednocześnie administracja Trumpa ma domagać się od europejskich sojuszników, by wzięli na siebie większy niż dotychczas ciężar jeśli chodzi o finansowanie pomocy dla Ukrainy.



Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1008 dniu wojny Foto: PAP

W czasie kampanii wyborczej Donald Trump wielokrotnie twierdził, że do wojny Rosji z Ukrainą nie doszłoby, gdyby to on był prezydentem USA. Mówił też, że jest w stanie zakończyć wojnę w 24 godziny, a nawet, że zakończy ją przed objęciem urzędu prezydenta. Nigdy jednak nie wskazał w jaki sposób zamierza tego dokonać.



We wrześniu, na jednym z wieców wyborczych Trump sugerował, że Ukraina powinna pójść na ustępstwa wobec Rosji, ponieważ „jakiekolwiek porozumienie, nawet najgorsze porozumienie, byłoby lepsze niż to, co mamy teraz”.