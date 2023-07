Sven Biscop, ekspert think tanku: W NATO wracają plany z czasów zimnej wojny

NATO będzie miało nowe regionalne plany obronne. Mamy czuć się bezpieczniej na wschodniej flance?

One właściwie nie są nowością, tylko powrotem do planów z czasów zimnej wojny. Granice NATO były wtedy podzielone na sektory, każdy z regionalnym planem i przypisanymi mu siłami sojuszników. Teraz do tego wracamy, choć granica jest dużo bardziej przesunięta na wschód. Już mamy obecność na wschodniej flance, ale w nowej sytuacji będzie znacznie więcej sił w stanie wysokiej gotowości. To będzie miało wielki wpływ na organizację sił sojuszniczych w Europie.

Co to oznacza w praktyce?

Wytłumaczę to na przykładzie mojego kraju – Belgii. Będziemy, pewnie razem z Francją, prawdopodobnie w planie regionalnym dla Rumunii. To oznacza, że kontyngent belgijski będzie oddelegowany do Rumunii, będzie tam rotacyjnie stacjonować. I nie tylko belgijski, ale też francuski. W czasach pokoju to nie będą wielkie siły, ale w sumie będziemy musieli utrzymywać znacznie więcej oddziałów gotowych do szybkiego przemieszczenia się‚ maksimum w ciągu miesiąca, do Rumunii. W ramach tego sektora będziemy musieli regularnie organizować manewry w gronie wszystkich zaangażowanych tam krajów. Inaczej niż dziś, belgijskie oddziały będą więc zawsze stacjonować na wschodniej flance. A inne siły belgijskie będą musiały wykonywać dużo więcej ćwiczeń poza Belgią. To oznacza więcej pieniędzy i docelowo więcej sprzętu. Bo jeśli będziemy trzymać jakieś wyposażenie na wschodniej flance, nie będzie go można używać np. w operacjach w Afryce. Natomiast niekoniecznie więcej żołnierzy. Ale będzie to znaczący wysiłek wojskowy dla wszystkich sojuszników.