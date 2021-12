Już wkrótce do wielu polskich rodziców trafi zupełnie nowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. To nawet 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia – niezależnie od dochodów. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w tej sprawie - informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.