Sąd jednak oddalił pozew w I instancji (8 lutego 2024 r.), a Sąd Apelacyjny w Warszawie ten wyrok podtrzymał (31 marca br.). Uznał bowiem, że taka wypowiedź mieści się w granicach informowania o możliwości obrony swoich roszczeń.

– A zapowiadanie, że podejmie się kroki prawne w celu obrony swoich praw, nie godzi w interes drugiej strony. Co więcej, możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie, nawet publicznie, jest również obroną interesów strony, a także potencjalnych klientów (inwestorów) DESA Unicum – tłumaczy Mateusz Kozieł. – Sąd odniósł się również do argumentów dotyczących marki, wskazując, że istniejąca niepewność co do sytuacji prawnej uzasadnia sporną wypowiedź, a tym samym wyklucza możliwość uznania jej za naruszającą dobra osobiste Desy Unicum – dodaje prawnik.

DESA S.A. - szanujemy wyrok sądu, ale traktujemy sprawę jako incydentalną

Obecnie między stronami trwa jeszcze spór na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (pozew wniosła warszawska Desa). Wcześniej toczył się też proces o prawo do domeny „desa.pl”.

– Od lat konsekwentnie budujemy rynek sztuki w Polsce, opierając swoją działalność na transparentnych zasadach biznesowych. Działania podejmowane przez firmę z Krakowa wielokrotnie odbiegały od powszechnie przyjętych norm profesjonalizmu i etyki biznesowej. Szanujemy rozstrzygnięcie sądu, choć traktujemy tę sprawę jako incydentalną. Skupiamy się na dalszym umacnianiu pozycji Grupy DESA jako lidera rynku sztuki w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej – mówi Juliusz Windorbski, prezes zarządu DESA S.A.

Zapowiedź ochrony własnych praw na drodze sądowej nie narusza praw drugiej strony

Dariusz Pluta, adwokat i partner w kancelarii Małecki Pluta Dorywalski, specjalista w zakresie ochrony dóbr osobistych, wskazuje że poprzez zapowiedź pójścia do sądu nie stwierdza się faktu, a przeciwnie, wskazuje, że potrzebny jest arbiter, który rozstrzygnie spór. Oczywiście dodanie magicznej formułki „spotkamy się w sądzie” na końcu dłuższej wypowiedzi zawierającej zarzuty czy inwektywy nie wyłączy odpowiedzialności za nie.