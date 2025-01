Rząd na wojnie ze SLAPP-ami. Słone kary za nękanie procesami

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Agnieszka Wiercińska-Krużewska, adwokat, WKB

Sąd powszechny dostanie zupełnie nowe uprawnienie w postaci nakładania kary pieniężnej – nie jest to jednak kara porządkowa ani grzywna. Projektowane przepisy zdają się zakładać, że jest to kara na wzór administracyjnej kary pieniężnej, ale nakładana przez sądy, a nie organy administracji. Stąd potrzeba wskazania, że dochód z tytułu kar stanowi dochód Skarbu Państwa. Trzeba pamiętać, że by taka sankcja miała odstraszający charakter, konieczne jest zapewnienie jej egzekwowalności – pytanie zatem, w jakim trybie powinna być ona egzekwowana. Aktualne brzmienie przepisów może budzić wątpliwości – czy jest to tzw. należność publicznoprawna i czy sądy powszechne w ramach systemu szeroko pojmowanego realizowania zadań państwa powinny mieć takie uprawnienie.

O karze mowa w przypadku stwierdzenia, że wyłącznym celem wytoczenia powództwa może być stłumienie, ograniczenie lub zakłócenie debaty publicznej lub że postępowanie zmierzało głównie do realizacji tych celów, w zasadzie niezależnie od tego, na jakim etapie postępowania sąd dojdzie do takiego wniosku. Także w przypadku dobrowolnego cofnięcia pozwu przez powoda. Przesłanki nałożenia kary wymagają zatem dokonania dość jednoznacznej oceny stanu faktycznego przez sąd. Natura spraw o naruszenie dóbr osobistych ma jednak to do siebie, że o taką jednoznaczność może być bardzo trudno. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę jakość i postępującą polaryzację debaty publicznej.

Dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie możliwości obciążenia strony przegrywającej z powodu uznania przez sąd zaistnienia przesłanek, o których mowa powyżej, rzeczywistymi kosztami postępowania poniesionymi przez stronę pozwaną. Powinno to pozwolić na większy komfort pozwanych w organizowaniu wsparcia prawnego.

Podsumowałabym proponowane rozwiązanie jako krok w dobrym kierunku, niemniej rozwiązanie w postaci nadania sądom nakładania kar pieniężnych zwykle należących do kompetencji organów wykonawczych, budzi systemowe wątpliwości, które przekładać się będą na możliwość ich egzekwowania.