W lipcu 2021 r. „Gazeta Polska” na okładce umieściła fotografię ówczesnego sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, profesora Marka Safjana w urzędowej todze z napisem: „Wydał wyrok na Polskę”. Obok podano, że jest to „syn hitlerowskiego funkcjonariusza Grenzschutzu i współpracownika sowieckiej Informacji Wojskowej, autora «Stawki większej niż życie», który uzasadnił «absurdalny wyrok TSUE wymierzony w Polskę»”

Okładka spowodowała protesty środowiska sędziowskiego. Oświadczenia w tej sprawie opublikowali sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, pierwszy rzecznik generalny TSUE oraz dwie polskie sędzie Sądu Unii Europejskiej, a także uczniowie prof. Marka Safjana.

- Łączenie historii mojego ojca z moim życiorysem jest chwytem niedopuszczalnym. Mój życiorys był życiorysem odrębnym, mieliśmy odrębne poglądy i odrębną drogę życiową, tym bardziej że od trzeciego roku życia nie mieszkałem z ojcem. Nigdy nie należałem do żadnej organizacji komunistycznej czy to młodzieżowej, czy studenckiej, ani do partii, byłem współzałożycielem „Solidarności” na Wydziale Prawa UW i zakładałem w czasie stanu wojennego czasopismo „Niepodległość” — mówił „Rzeczpospolitej” sędzia Safjan.

Sąd: publikacja wykraczała poza dozwoloną krytykę

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego wniósł pozew przeciwko wydawcy „Gazety Polskiej” oraz jej redaktorowi naczelnemu Tomaszowi Sakiewiczowi i Piotrowi Lisiewiczowi z tego tygodnika.