Ważny wyrok polskiego sądu. Chodzi o usuwanie treści i blokowanie na Facebooku

Społeczna Inicjatywa Narkopolityki to — jak sama informuje na swojej stronie — „organizacja non-profit działająca na rzecz polityki narkotykowej opartej na faktach i prawach człowieka”. Jej celem jest ograniczenie szkód powodowanych przez konsumpcję używek, pomoc osobom, które je zażywają, oraz promowanie wiedzy o szkodliwym działaniu środków psychoaktywnych. Niestety, treści publikowane przez SIN zostały uznane za niezgodne ze „Standardami Społeczności” najpierw Facebooka (marzec 2018 r.) a następnie Instagrama (początek 2019 r.) należących do tej samej firmy (obecnie Meta). Skończyło się to usunięciem stron, grup i konta należącego do organizacji.

Jeszcze w maju 2019 r. SIN, wspierana przez Fundację Panoptykon złożyła pozew wobec Facebooka do warszawskiego sądu okręgowego. Domagała się przywrócenia usuniętych kont oraz publicznych przeprosin. W czerwcu tego samego roku SO wydał postanowienie zabezpieczające zakazujące dalszego usuwania stron należących do organizacji (obecne fanpejdż SIN istnieje i ma 15 tys. obserwujących) a także zachowanie danych z tych usuniętych, tak by możliwe było ich przywrócenie, wraz z opublikowanymi treściami, komentarzami i „polubieniami”.

Prawo do postępowania we własnym języku

Facebook początkowo odmawiał przyjęcia pozwu po polsku, argumentując, że nikt w jego irlandzkiej siedzibie nie zna tego języka. SIN i Panoptykon pokryły koszty tłumaczenia dokumentów (musząc posiłkować się zbiórką środków), ale przekonywały, że skoro firma świadczy usługi po polsku, to może też bronić swoich praw w tym języku. Dopiero w maju 2021 r. sąd oddalił zażalenie Facebooka podtrzymując wcześniejsze postanowienie zabezpieczające.

Pierwsza rozprawa odbyła się w lutym zeszłego roku. Łącznie odbyły się jeszcze dwie rozprawy, w czasie których sąd wysłuchał m.in. przedstawicieli SIN odpowiedzialnych za administrowanie jej mediami społecznościowymi w czasie gdy doszło do ich zablokowania.