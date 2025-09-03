Sędzia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie zgubił trzy nośniki danych typu pendrive – jeden służbowy, szyfrowany, oraz dwa nieszyfrowane, prywatne. Wszystkie zawierały dane osobowe nieustalonej liczby osób. W ten sposób doszło do naruszenia poufności danych – stwierdził Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i nałożył na Sąd, jako administratora danych, karę pieniężną w wysokości 30 tys. zł.

Reklama Reklama

Organ nadzorczy stwierdził naruszenie wielu przepisów RODO, m.in. obowiązku wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku przetwarzania danych i ściśle z nim skorelowany obowiązek zapewnienia poufności przetwarzanych danych osobowych.

Sąd nie widział powagi naruszenia RODO

Szczeciński sąd nie pogodził się z decyzją PUODO i wniósł skargę do sądu administracyjnego. Kwestionował wysokość kary, wskazując na niewielki stopień naruszenia. Jego zdaniem wystarczyłoby upomnienie.

WSA był innego zdania i podtrzymał decyzję PUODO, bo naruszenie miało poważny charakter i dotyczyło potencjalnie szerokiego kręgu osób, wobec których sporządzane były projekty orzeczeń, uzasadnień i zarządzeń od grudnia 2004 r. do sierpnia 2020 r.