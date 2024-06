PMI: Spadek nastrojów w polskim przemyśle

Indeks Menadżerów Zakupów PMI polskiego sektora przemysłowego spadł do 45 pkt w maju 2024 r. z 45,9 pkt zanotowanych przed miesiącem, poinformował S&P Global. Sektor przemysłowy skurczył się dwudziesty piąty miesiąc z rzędu, co stanowi najdłuższą sekwencję od rozpoczęcia badania w 1998 r.; 12-miesięczna prognoza nieznacznie się poprawiła. Presja inflacyjna w maju pozostała stłumiona. "Wskaźnik PMI polskiego sektora przemysłowego opracowany przez S&P Global spadł w maju do poziomu 45 pkt w porównaniu do odnotowanego w kwietniu poziomu 45,9 pkt, sygnalizując najszybsze pogorszenie warunków prowadzenia działalności od siedmiu miesięcy. Wskaźnik ten spadł również poniżej poziomu trendu wynoszącego 45,5 pkt od początku trwającej od maja 2022 roku sekwencji odczytów poniżej 50 pkt" - napisano w komunikacie.

Konsensus rynkowy wynosił 47,1 pkt.

"Na ostatni spadek głównego wskaźnika złożyły się wyniki czterech z pięciu składowych. Jedyny wyjątek stanowiły zapasy pozycji zakupionych, których spadek uległ spowolnieniu" - czytamy dalej.

W maju nastąpiły szybsze spadki wielkości produkcji, liczby nowych zamówień i zatrudnienia.

Sprzedaż eksportowa zmalała dwudziesty siódmy miesiąc z rzędu (rekord badania). Tempo tego spadku było też najszybsze od października ubiegłego roku. Ankietowani wskazywali na Niemcy i Francję jako źródło spadku liczby zamówień eksportowych, wymieniono w materiale.