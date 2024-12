Rząd Tuska chce ograniczać migrantom prawo do azylu. Eksperci: niedopuszczalne

– Grupy chronione wymagają jak najbardziej szczególnego traktowania, bo mają szczególne potrzeby – wskazuje Marcin Sośniak. – Ale prawo do ubiegania się o ochronę w Polsce nie może być ograniczone wyłącznie do grup wrażliwych. Jest to pomysł kuriozalny, wskazujący na całkowity brak zrozumienia zjawiska migracji uchodźczych. Warunkiem uzyskania takiej ochrony jest ryzyko doświadczenia prześladowań w kraju pochodzenia. Z tej perspektywy przynależność do grupy o szczególnych potrzebach nie ma żadnego znaczenia – dodaje.

I podkreśla, że często powód do opuszczenia kraju mają właśnie młodzi, pełnosprawni mężczyźni, którzy uciekają np. przed przymusowym zaangażowaniem w działalność grup terrorystycznych w kraju pochodzenia. Nieraz wywożą rodzinę do bezpieczniejszego miejsca, a sami podejmują trud dostania się do Europy. Często wnioski uchodźcze są składane są w imieniu całych rodzin właśnie przez mężczyzn – ojców rodziny. A taką opcję zdaje się wykluczać rządowy projekt.

– Szczególnie że przesłanką odmowy jest m.in. przekraczanie granicy z użyciem siły i we współdziałaniu z innymi osobami, a więc także w grupie, co do której nie możliwe będzie przeprowadzenie indywidualnej oceny – tłumacz Magdalena Fuchs. – Wtedy ocena przynależności do grupy wrażliwej w ogóle nie będzie dokonywana. To bardzo alarmująca propozycja – podkreśla.

Choć projekt jest w tej kwestii nieprecyzyjny, to zastrzeżono w nim, że nie chodzi o każde przekroczenie granicy we współdziałaniu, a tylko takie, po którym konieczne było zastosowanie wobec cudzoziemca przymusu bezpośredniego. Projekt wprowadza też dodatkowe przesłanki pozbawienia statusu uchodźcy: stanowienie zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, społeczeństwa lub skazanie za szczególnie poważne przestępstwo.

Błędne naszym zdaniem jest też wprowadzenie zakazu składania wniosków przez całe godziny. Co jest też naruszeniem prawa do życia rodzinnego z art. 8 EKPC i prowadzi do rozdzielania rodzin. Projekt odwołuje się „destabilizację sytuacji wewnętrznej w RP”, a naszym zdaniem liczba osób przekraczających granicę nie jest tak duża, by realnie do tej destabilizacji prowadzić – dodaje ekspertka.