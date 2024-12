Od momentu wybuchu w Syrii wojny domowej ok. 14 mln Syryjczyków – jak wynika z danych ONZ – musiało uciekać ze swoich domów. Wielu z nich dotarło do Europy.



Czytaj więcej Historia świata Kto przygarnie Syrię po upadku Baszara Asada? Ucieczka syryjskiego dyktatora Baszara Asada zmienia równowagę sił na Bliskim Wschodzie. Po 54 latach Syria wyłamuje się z rosyjskiej kurateli. Jakie mocarstwo zastąpi teraz Rosję w Syrii? USA, Izrael czy Iran?

Teraz, gdy reżim Asada załamał się po błyskawicznej ofensywie rebeliantów, kanclerz Austrii, Karl Nehammer oświadczył, że władze w Wiedniu będą „wspierać wszystkich Syryjczyków, którzy znaleźli azyl w Austrii, a teraz chcą wrócić do ojczyzny”. W Austrii przebywa obecnie ok. 95 tys. Syryjczyków, z których wielu dotarło do tego kraju w czasie kryzysu migracyjnego z lat 2015-2016.



Niemcy i Wielka Brytania przyglądają się sytuacji w Syrii, na razie żaden Syryjczyk nie otrzyma azylu w tych państwach

Tymczasem niemiecki Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców ogłosił, że wstrzymuje rozpatrywanie wszystkich wniosków o azyl od Syryjczyków. Niemcy tłumaczą to tym, że sytuacja w Syrii jest dziś tak niepewna, iż nie sposób określić, czy kraj ten jest dziś bezpiecznym miejscem do życia, czy nie.



W Niemczech na decyzję azylową czeka obecnie 47 270 Syryjczyków. W Niemczech przebywa też ok. 700 tys. Syryjczyków ze statusem uchodźcy. Ich sytuacja prawna na razie się nie zmienia.



Również brytyjski MSW poinformował, że Wielka Brytania wstrzymała podejmowanie decyzji ws. azylu dla Syryjczyków do czasu dokonania ponownej oceny sytuacji w Syrii. W latach 2011-2021 azyl w Wielkiej Brytanii uzyskało ponad 30 tys. Syryjczyków.