Donald Tusk osiągnął cel w Brukseli. UE akceptuje plan zawieszenia prawa do azylu

Zmusić imigrantów do wyjazdu z UE

Po pierwsze, poprawienia systemu powrotów. Obecnie imigranci, których wniosek o azyl został odrzucony najczęściej (w 80 proc.) nie opuszczają UE. Bo albo znikają z radarów służb i zostają w UE nielegalnie, albo po prostu kraj pochodzenia nie chce ich przyjąć z powrotem. To zresztą wykorzystują Rosja i Białoruś, które w ramach wojny hybrydowej przeciw UE wysyłają na granicę z Polską obywateli krajów, z którymi UE nie ma umów o readmisji. Von der Leyen zapowiedziała, że przygotuje rozporządzenie o powrotach, które ma doprowadzić do cyfryzacji i harmonizacji procedur w UE. Po drugie, stworzenie ośrodków powrotowych poza granicami UE.

Nieoficjalnie wiadomo, że w czasie dyskusji przywódców von der Leyen podkreśliła, że zawarty w prawie UE obowiązek wysłania niechcianego imigranta tylko do kraju jego pochodzenia, nie ma umocowania w prawie międzynarodowym. A to oznacza, że przepis ten można zmienić, co otworzyłoby drogę do legalnego odsyłania imigrantów z negatywną decyzją azylową do państw trzecich, z którymi UE zawarłaby odpowiednie umowy. To idea podobna do tego, co właśnie zaczęły robić Włochy w Albanii. Z tym że Rzym wysyła do obozów w państwie bałkańskim imigrantów na czas rozpatrywania ich wniosków azylowych, a Bruksela zastanawia się na stworzeniem ośrodków za granicą dla tych, którzy już dostali odmowę.

Osobny przypadek Polski

Wreszcie po trzecie, i to kluczowe dla Polski, chodzi o odrębne traktowanie imigrantów wysyłanych do Polski (ale też np. do Finlandii) w ramach wojny hybrydowej. To nazywane jest instrumentalizację imigracji, a Polska nazywa to nawet mocniej: mówi, że to traktowanie imigrantów jak broni przeciw UE.

I chciałaby, żeby w tej sytuacji pozwolić na nadzwyczajne rozwiązania prawne. Ale także, żeby UE finansowała infrastrukturę na granicach UE, czyli po prostu mur czy cały system nadzoru granicznego.