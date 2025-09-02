Janusz Jankowiak: Finansom państwa i budżetowi szkodzi populizm fiskalny

W projekcie przyszłorocznego budżetu widzi pan wzrost populizmu fiskalnego?

Nie widzę tam przede wszystkim konsolidacji. Wynik sektora finansów publicznych po aktualizacji w 2025 r. będzie zbliżony do 7 proc. W przyszłym roku ma spaść do 6,5 proc. Ten wynik opiera się jednak na założeniach, które po stronie dochodów budżetu nie mają w tej chwili pokrycia w zapisach ustawowych.

Chodzi o to, że minister finansów uwzględnił w budżecie wpływy z podwyżek podatków, które dopiero planuje?

Tak. Ale to nie wszystko. Gdy przy omawianiu projektu budżetu na 2025 r., zwracaliśmy uwagę, że dochody budżetu z podatków są przeszacowane i może to prowadzić do kłopotu, słyszeliśmy, że nie ma takiego problemu, że wszystko jest dobrze. Tymczasem później minister finansów skorygował dochody budżetu państwa na ten rok, nie chwaląc się tym zbytnio, o około 20 mld zł.

Broni się jednak przed nowelizacją budżetu. Mówi, że prace nad nią nie są prowadzone.

To przypominam tylko, że podobne zapewnienia padały przy okazji budżetu na 2024 r. A nowelizacja została jednak przeprowadzona, o ile pamiętam, w listopadzie, tuż przed końcem roku. Polegała na zwiększeniu deficytu. I dlatego wcale nie wykluczam, że coś takiego może się zdarzyć i w tym roku. A deficyt, który został podniesiony na 6,9 proc. PKB, będzie jeszcze wyższy.

Jest więc problem po stronie dochodowej przyszłorocznego budżetu?

Te dochody są bardzo napięte. Opierają się na założeniu 3,5-proc. wzrostu. Na dodatek, tak jak mówiłem, w budżecie zapisano dochody, które nie mają pokrycia w rozwiązaniach ustawowych. A jeśli szukać w tym konsolidacji, to można ją znaleźć tylko po stronie dochodowej, w planach zwiększenia podatków. Tymczasem jeśli chodzi o wydatki, to tempo ich spadku jest śladowe. Nie tak to powinno wyglądać. Jeżeli się zabierasz do zmniejszenia nierównowagi fiskalnej wyłącznie od strony dochodowej, to znaczy, że zakładasz, że po stronie wydatków nic nie możesz już zrobić. I to skazuje nas na wieloletni okres niezrównoważonego wyniku sektora finansów publicznych. Zwłaszcza, że układany w przyszłym roku budżet na 2027 r. będzie już budżetem wyborczym. Szansa na to, żeby konsolidacja dokonała się po stronie wydatkowej, będzie jeszcze mniejsza. Potem jest rok powyborczy, w którym nowy rząd zwykle nie ma czasu na robienie porządków. I tak dochodzimy już do 2028 r.

Widzi pan szanse na to, żeby wyraźnie poprawić nierównowagę fiskalną w średnim okresie, do 2028 r.?

Nie, nie widzę.

Na ile prezydent Karol Nawrocki może przeszkadzać rządowi w realizacji budżetu? W kampanii wyborczej zapowiadał weta podatkowe.

Zapowiadał i chyba będzie się tego trzymał. Ciekawe jednak, jak zachowa się w przypadku ustawy, która ma podnieść podatek dochodowy CIT od banków. To może być sytuacja niezbyt komfortowa dla prezydenta. Zawetowanie tego rozwiązania w sytuacji, w której popularność sektora bankowego w Polsce nie jest zbyt duża, może mu sprawiać kłopot. Podejrzewam, że będzie w tej sytuacji patrzył na wyniki badań sondażowych zleconych przez swoją kancelarię i jeśli vox populi zdecyduje, że trzeba banki obłożyć tym wyższym podatkiem, to on wtedy tego nie zawetuje. W przeciwnym przypadku weto będzie. A to wyjmie z budżetu dodatkowe ponad 6 mld zł.