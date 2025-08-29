Aktualizacja: 29.08.2025 08:57 Publikacja: 29.08.2025 05:03
Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej
Foto: mat. prasowe
To zdecydowanie negatywne zaskoczenie. Skala wzrostu dochodów (647 mld zł) nie jest specjalnie wysoka względem tego, co było zaplanowane na 2025 r. Oczywiście minister Domański podkreśla, że to będzie dużo więcej niż wykonanie, z tym że to wykonanie będzie słabe.
Parametry dla budżetu na 2025 r. były przeszacowane w górę zarówno w zakresie inflacji, jak i zapewne wzrostu gospodarczego. Z jednej strony widać, że w pewnych obszarach musimy wydawać sporo. Z drugiej, nie bardzo widać oszczędności w innych tak, aby skalę wzrostu wydatków w jakikolwiek sposób rozsądnie spłaszczyć. Wypadałoby też pamiętać, że w tegorocznym budżecie mieliśmy spore wydatki jednorazowe, związane choćby ze spłatą obligacji PFR. To kilkadziesiąt miliardów złotych, powinniśmy mieć więc nawet spory bufor.
Przyznam też, że przyjęte parametry makroekonomiczne nie wyglądają specjalnie dobrze od strony praktyki projektowania budżetu.
Kiedyś taką dobrą zasadą było to, że parametry w zakresie inflacji i wzrostu gospodarczego przyjmowało się mocno zaniżone. Bywało nawet 1-1,5 pkt proc. zapasu na wszelki wypadek. Tymczasem w tej chwili tego nie mamy. Prognozy wzrostu gospodarczego w 2026 r. 3,5 proc. i inflacji 3 proc. są bliskie rynkowym oczekiwaniom. To może nie są parametry przeszacowane, jak dla 2025 r., ale jednak „na styk”. Może się okazać w trakcie roku, że trzeba będzie kombinować i części wydatków nie zrealizować, albo nowelizować budżet.
Minister Domański mówił o koniecznych dużych wydatkach, m.in. na wojsko czy ochronę zdrowia. Jednak inne sfery powinny być „przycinane”. Nie jestem zwolennikiem radykalnych cięć, ale wydaje się, że moglibyśmy się chociaż nominalnie zatrzymać na jakimś poziomie wydatków.
Kolejny rok z rzędu planujemy wydatki niemal o połowę wyższe od dochodów. To najbardziej do mnie przemawia. Gdyby ktoś robił tak w domu, że na przykład zarabia 6 tys. zł na miesiąc, a wydaje 9 tys. zł, i to kolejny rok – to wszyscy by widzieli, że to ma krótkie nogi. To jest dla mnie przerażające: nie mamy pomysłu, jak tę dysproporcję w jakikolwiek sposób zmniejszać.
Rzeczywiście może się okazać, że w RPP odbędzie się poważna dyskusja, nie mamy bowiem nawet próby konsolidacji fiskalnej. Można powiedzieć, że przy roku czy dwóch z takimi parametrami budżetowymi nic strasznego się nie dzieje, ale jeżeli co roku będziemy mówić „nic się nie stało”, to będzie źle. Boję się, że to zacznie się powtarzać w kolejnych latach.
Rada Polityki Pieniężnej może na to zareagować nerwowo: może jeszcze nie tym razem, ale może się okazać, że kolejnych obniżek stóp procentowych szybko nie zobaczymy.
Mam nadzieję, że nie. Polska ma w zasadzie niezmienne ratingi od kilkunastu lat, choć jesteśmy gospodarczo już w zupełnie innym miejscu. Liczę więc, że drugi z rzędu słabszy wynik budżetu nie spowoduje, że agencje spróbują obniżać nam rating czy jego perspektywę. To byłoby według mnie bardzo asymetryczne: nie podnosili nam ratingów w trakcie wielu dobrych lat, a teraz by je obniżyli? To byłby skandal.
Większość analityków na to liczyła i zapewne był nawet taki zamiar w Ministerstwie Finansów. Przyjęte parametry na 2025 r. tak się jednak rozminęły z rzeczywistością, że to, co widzimy w projekcie na 2026 r. to już jest konsolidacja. Ale to trochę śmiech przez łzy.
