Z tego artykułu się dowiesz: Jakie miejsce zajmuje Polska w globalnym rankingu instalacji robotów przemysłowych?

Jakie są zmiany w liczbie instalacji robotów w Europie w 2024 roku?

Jakie sektory przemysłowe w Polsce najbardziej przyczyniają się do robotyzacji?

Jakie trendy dominują w automatyzacji i robotyzacji na świecie i w Polsce?

Najnowsze dane Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) pokazują, że w 2024 r. na świecie, podobnie jak rok wcześniej, zainstalowano 542 tysiące nowych robotów przemysłowych, z czego największą część – 295 tysięcy – w Chinach, co stanowiło ponad 54 proc. wdrożeń na świecie. W pierwszej piątce znalazły się także Japonia (44,5 tys.), Stany Zjednoczone (34,1 tys.), Korea Południowa (30,6 tys.) i Niemcy (27 tys.). Polska z wynikiem 2 344 nowych instalacji uplasowała się na 20. miejscu globalnie i 8. w Europie, wyprzedzając m.in. znacznie bardziej zrobotyzowane Holandię, Czechy, Austrię czy Danię. To potwierdza, że krajowy rynek automatyzacji, mimo wyzwań gospodarczych, pozostaje istotnym graczem w skali międzynarodowej.

Reklama Reklama

Globalnie średnia gęstość robotyzacji, czyli liczba robotów na 10 tys. pracowników, w przemyśle wytwórczym wyniosła w 2024 r. 177 jednostek na 10 tys. pracowników. Najwyższy wskaźnik odnotowano w Azji – 204 jednostki, w Europie wskaźnik ten sięgnął 148, a w obu Amerykach – 131.

W Europie spadki instalacji robotów

W 2024 r. w Europie zainstalowano 85 tys. robotów – o 8,6 proc. mniej niż rok wcześniej (92,4 tys.) i na podobnym poziomie jak w 2022 r. (84,9 tys.). Liderem pozostają Niemcy (26,9 tys. instalacji), które odpowiadają za ponad jedną trzecią nowych instalacji całego kontynentu. Na kolejnych miejscach znalazły się Włochy (8,8 tys.), Hiszpania (5,1 tys.), Francja (4,9 tys.) oraz Węgry (4,2 tys.).