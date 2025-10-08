Aktualizacja: 08.10.2025 17:18 Publikacja: 08.10.2025 17:06
Foto: Adobe Stock
Najnowsze dane Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) pokazują, że w 2024 r. na świecie, podobnie jak rok wcześniej, zainstalowano 542 tysiące nowych robotów przemysłowych, z czego największą część – 295 tysięcy – w Chinach, co stanowiło ponad 54 proc. wdrożeń na świecie. W pierwszej piątce znalazły się także Japonia (44,5 tys.), Stany Zjednoczone (34,1 tys.), Korea Południowa (30,6 tys.) i Niemcy (27 tys.). Polska z wynikiem 2 344 nowych instalacji uplasowała się na 20. miejscu globalnie i 8. w Europie, wyprzedzając m.in. znacznie bardziej zrobotyzowane Holandię, Czechy, Austrię czy Danię. To potwierdza, że krajowy rynek automatyzacji, mimo wyzwań gospodarczych, pozostaje istotnym graczem w skali międzynarodowej.
Czytaj więcej
Na Polsko-Japońskim Forum Inwestycyjnym krakowska firma Astor zawarła umowę dotyczącą dystrybucji...
Globalnie średnia gęstość robotyzacji, czyli liczba robotów na 10 tys. pracowników, w przemyśle wytwórczym wyniosła w 2024 r. 177 jednostek na 10 tys. pracowników. Najwyższy wskaźnik odnotowano w Azji – 204 jednostki, w Europie wskaźnik ten sięgnął 148, a w obu Amerykach – 131.
W 2024 r. w Europie zainstalowano 85 tys. robotów – o 8,6 proc. mniej niż rok wcześniej (92,4 tys.) i na podobnym poziomie jak w 2022 r. (84,9 tys.). Liderem pozostają Niemcy (26,9 tys. instalacji), które odpowiadają za ponad jedną trzecią nowych instalacji całego kontynentu. Na kolejnych miejscach znalazły się Włochy (8,8 tys.), Hiszpania (5,1 tys.), Francja (4,9 tys.) oraz Węgry (4,2 tys.).
W przypadku wielu dużych gospodarek spadła dynamika sprzedaży. We Francji liczba sprzedanych robotów zmniejszyła się o 23,8 proc., we Włoszech o 15,7 proc., a w Wielkiej Brytanii aż o 35,3 proc. Nawet Niemcy, będące lokomotywą europejskiej robotyzacji, zanotowały spadek o 4,8 proc.
Czytaj więcej
Chiny umocniły swą pozycję globalnego lidera automatyzacji produkcji. Jako jedyny z dużych rynków...
Polska odnotowała w 2024 r. spadek instalacji o 13 proc. do 2 344 jednostek, co oznacza trzeci rok z rzędu zmniejszonego wolumenu po rekordowym 2021 r., kiedy zainstalowano 3 532 roboty. Mimo to nasz kraj pozostaje największym rynkiem robotyki w Europie Środkowo-Wschodniej. Największy udział w polskich instalacjach miała branża motoryzacyjna, odpowiadając za 742 jednostki i 32 proc. rynku. Za kolejne 60 proc. wolumenu wdrożeń odpowiadały nowe instalacje w przemyśle chemicznym i tworzyw sztucznych z 306 jednostkami (-2 proc. rdr), przemyśle metalowym i maszynowym z 350 jednostkami (-18 proc.), przemyśle elektrycznym i elektronicznym z 200 jednostkami (-42 proc.), przemyśle drzewnym z 101 jednostkami (+63 proc.) oraz przemyśle spożywczym z 129 jednostkami (+2 proc.).
– W Polsce widać coraz większą dywersyfikację sektorową – zauważa Grzegorz Będkowski, Channel Development Manager w Universal Robots. – Choć instalacje w branży motoryzacyjnej pozostają na najwyższym poziomie, rośnie zainteresowanie robotyzacją w sektorze spożywczym, drzewnym czy farmaceutycznym. Warto podkreślić, że wciąż mamy stosunkowo niską gęstość robotyzacji, co pokazuje ogromny potencjał rozwoju – dodaje Będkowski.
Kluczowe jednak nie są same wolumeny, lecz struktura zastosowań. Dane IFR pokazują, że największe wzrosty zanotowano w sektorach motoryzacyjnym, obejmującym produkcję pojazdów i silników, gdzie przybyło 137 nowych instalacji, co oznacza wzrost o 140 proc., w przemyśle drzewnym i meblarskim, który powiększył się o 101 instalacji (63 proc.), oraz w sektorze farmaceutycznym i kosmetycznym, gdzie przyrost wyniósł 99 jednostek (16 proc.).
Czytaj więcej
W UE przybywa firm o niskim poziomie zaawansowania technologicznego. Jeśli cyfryzacja nie przyspi...
Równocześnie rośnie znaczenie konkretnych aplikacji – pakowanie i paletyzacja zwiększyły się o 210 instalacji (10 proc.), a spawanie łukowe o 252 instalacje (12 proc.). Oznacza to, że polska gospodarka stopniowo dywersyfikuje swoje zapotrzebowanie na automatyzację.
– Widać wyraźnie rosnące zainteresowanie rozwiązaniami, które pomagają tam, gdzie zaczyna brakować rąk do pracy – świetnym przykładem jest paletyzacja i pakowanie, oraz zadania wymagające spełniania określonych norm, jak farmacja i kosmetyki. To pokazuje, że rośnie potrzeba automatyzacji i świadomość korzyści. UR aktywnie poszerza swoją ofertę, rozwijając rozwiązania modułowe i elastyczne, które można łatwo integrować w różnych sektorach przemysłu, a także oferując wsparcie w zakresie projektowania procesów, szkoleń oraz serwisu, aby klienci mogli maksymalnie wykorzystać potencjał automatyzacji – komentuje Grzegorz Będkowski.
Roboty coraz częściej znajdują swoje miejsce w logistyce, przemyśle farmaceutycznym, FMCG i w sektorze meblarskim, który jest szczególnie istotny dla Polski na tle całej Europy.
Czytaj więcej
Projekt 27-letniego Polaka zwyciężył w globalnym finale konkursu innowacji – James Dyson Award. J...
Na koniec 2024 r. Polska dysponowała 26,4 tys. działających robotów, co oznacza wzrost o 7 proc. r/r i średnioroczny wzrost na poziomie 11 proc. w latach 2019–2024. W globalnym rankingu daje to Polsce 19. miejsce.
Gęstość robotyzacji, liczona jako liczba robotów na 10 tys. pracowników w przemyśle, wyniosła w Polsce 81 jednostek. W sektorze motoryzacyjnym wskaźnik osiągnął poziom 247, a w pozostałych gałęziach przemysłu – 62 jednostki. To wartości niższe niż w większości rozwiniętych gospodarek, co wskazuje na znaczący potencjał dalszego wzrostu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Najnowsze dane Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) pokazują, że w 2024 r. na świecie, podobnie jak rok wcześniej, zainstalowano 542 tysiące nowych robotów przemysłowych, z czego największą część – 295 tysięcy – w Chinach, co stanowiło ponad 54 proc. wdrożeń na świecie. W pierwszej piątce znalazły się także Japonia (44,5 tys.), Stany Zjednoczone (34,1 tys.), Korea Południowa (30,6 tys.) i Niemcy (27 tys.). Polska z wynikiem 2 344 nowych instalacji uplasowała się na 20. miejscu globalnie i 8. w Europie, wyprzedzając m.in. znacznie bardziej zrobotyzowane Holandię, Czechy, Austrię czy Danię. To potwierdza, że krajowy rynek automatyzacji, mimo wyzwań gospodarczych, pozostaje istotnym graczem w skali międzynarodowej.
Polisa OC (Odpowiedzialności Cywilnej) to obowiązkowe ubezpieczenie, które musi posiadać każdy właściciel pojazd...
Państwowa Inspekcja Pracy od 2026 roku ruszy z kontrolami umów B2B, Bank Światowy ostrzega przed społecznym bunt...
Tzw. czerwona nota Interpolu może przyspieszyć ekstradycję szefa Cinkciarza ze Stanów Zjednoczonych, gdzie prawd...
- Umowa międzyoperatorska została podpisana – dowiedziała się „Rzeczpospolita” od producentów napojów. To oznacz...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas