Polskie wynalazki potrafią zachwycić świat. Rydwan Życia trafił na front

Dość niespodziewane koncept przyczepy ewakuacyjnej do transportu rannych, m.in. z pola walki, okazał się jednym z trzech wygranych jednego z najbardziej prestiżowych konkursów technologicznych na świecie. Innowacja stworzona przez Piotra Tłuszcza przyciągnęła uwagę samego sir Jamesa Dysona. Miliarder, twórca marki Dyson, nie jest jedynym, któremu projekt 27-latka wpadł w oko. Wynalazkiem zainteresowała się bowiem jedna z ukraińskich jednostek frontowych. Jak się dowiedzieliśmy, jej dowódca zamówił przyczepę dla medyków pod Bachmutem, a budowę sfinansowała firma Nowy Styl z Krosna.

Reklama

Po tym, jak przyczepa nazywana Rydwanem Życia trafiła na front, jej twórca rozpoczął zrzutkę w sieci. Pieniądze od internautów umożliwiły opracowanie niepalnej plandeki do pojazdu. Niedawno Podkarpacki Klub Biznesu zdecydował się sfinansować budowę drugiego Rydwanu.

Czytaj więcej Biznes Ludzie Startupy Polski wynalazek stał się hitem. Leczy wstydliwy problem Rodzimi naukowcy stworzyli stymulator, który ma szansę pomóc tysiącom chorych – PelviFly pobudza mięśnie dna miednicy. Opracowali go we współpracy z ekspertami z Doliny Krzemowej, sięgnęła po niego już klinika w Łasku.

Potrzebne pieniądze i promocja

Przykład wynalazku Piotra Tłuszcza pokazuje, że bez pieniędzy nie ma szans, by świat usłyszał o innowacyjnych przedsięwzięciach, które realizowane są w zaciszach garaży czy laboratoriów. A niestety pozyskanie kapitału to dziś potężne wyzwanie.

Zapaść w finansowaniu innowacji w Polsce pogłębia się – po trzech kwartałach spadek sięga już 54 proc. To jednak nie tylko specyfika rodzimego rynku, a o skali kryzysu mogą świadczyć dane firmy Carta (platforma do zarządzania start-upami). Tylko w ciągu trzech kwartałów br. odnotowała ona 543 zamknięcia start-upów. To o niemal 17 proc. więcej niż w całym 2022 r. (wówczas działalność zawiesiło 467 podmiotów tego typu). Peter Walker, szef działu badań w firmie Carta, przyznaje, że negatywny trend przekracza oczekiwania. Jak wskazuje, około połowy z tych start-upów skończyło żywot, nie pozyskując nawet pierwszej rundy finansowania wysokiego ryzyka. Wyceny młodych, innowacyjnych firm spadają, a kłopot mają zarówno młode, innowacyjne spółki dopiero ruszające z projektem, jak i te na znacznie wyższym poziomie zaawansowania. Carta podaje, że od początku tego roku już zamknięto prawie dwukrotnie więcej start-upów, którym wcześniej udało się zebrać co najmniej 10 mln dol. finansowania. Z kolei CB Insights wylicza, że w trzecim kwartale br. narodziło się najmniej jednorożców (spółki technologiczne wyceniane powyżej 1 mld dol.) od 2016 r. – To najtrudniejszy rok dla start-upów od co najmniej dekady – przyznaje Peter Walker.