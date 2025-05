Pamiętajmy, że np. niemiecki start-up zbrojeniowy Helsing ma kapitalizację mierzoną już w miliardach euro, czyli znacznie większą niż Grupa WB.

Ale pamiętajmy też, jak ta kapitalizacja jest liczona. To jest mnożnik wynikający z kolejnych rund finansowania. Oczywiście podchodzę z dużym szacunkiem do wycen na zasadzie kapitalizacji, ale przemysł to przede wszystkim infrastruktura, posiadanie odpowiednio wyszkolonych ludzi, doświadczenia i udokumentowane zdolności produkcyjne.

Często wielką kapitalizację ma start-up, który napisał fragment software'u, ale nie wytwarza nic poza tym i nie ma istotności w sensie gospodarczo-przemysłowym, ponieważ to tak naprawdę nadmuchana bańka mydlana. Na dziś duża liczba podmiotów start-upowych w obszarze IT ma naprawdę wysoką kapitalizację z tego powodu, że jest w tej chwili moda inwestorów na sektor defence.

Wróćmy do tego „new tech defense” i przemysłu tradycyjnego.

W „new tech defense” mamy w Polsce Grupę WB, czyli podmiot, który jest naprawdę silny, zauważany w Europie i posiadający ogromne doświadczenie w użyciu swojego sprzętu w rzeczywistej wojnie. Podmioty z takim doświadczeniem możemy policzyć na palcach jednej ręki – akurat Helsing tu nie odniósł sukcesu.

I mamy też tradycyjny ciężki przemysł zbrojeniowy wytwarzający duże systemy. Tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana, ponieważ on ma ogromną liczbę konkurencyjnych rozwiązań. Jak dobrze policzymy, to mamy w Europie co najmniej kilku producentów np. tego samego typu pojazdów pancernych. One są niespójne technologiczne, wykonane w różny sposób w różnych krajach i ze sobą konkurują. Rzeczywiście w tym przypadku będzie nam trudniej przebić się w Europie.

Dlaczego?

Kluczowym elementem jest zarządzanie własnością intelektualną, czyli tym, co my faktycznie produkujemy – liczbą komponentów w tym pojeździe pancernym, która jest wytwarzana w danym kraju. To rzutuje na zdolności eksportowe tego producenta, ponieważ on może kształtować cenę tego pojazdu poprzez odpowiednie budowanie łańcucha wartości z kooperantami. I tu widać naszą słabość. Duża liczba produktów w tradycyjnym polskim przemyśle zbrojeniowym ma stosunkowo słabo rozwinięte łańcuchy kooperacyjne wewnątrz kraju. My kupujemy te komponenty od konkurentów zagranicznych, którzy oferują podobny produkt i mogą go zaoferować taniej.