Radykalny wzrost obrotów odnotowała także Grupa WB, czyli największy polski prywatny podmiot zbrojeniowy. W ubiegłym roku jej obroty wyniosły prawie 1,5 mld zł, co rok do roku oznacza wzrost o prawie 150 proc. To w dużej mierze zasługa rosnącego eksportu, głównie do Ukrainy. Siły Zbrojne Ukrainy kupują m.in. amunicję krążącą Warmate (to kręcone przez ten rodzaj uzbrojenia filmiki często można oglądać w sieci) czy obserwacyjne bezzałogowce FlyEye. W tym przypadku również duża część środków, którymi płacą Ukraińcy, pochodzi najpewniej właśnie z pomocy Zachodu. Przynajmniej tak było do ubiegłego roku. Obecnie pomoc zachodnia idzie głównie na zakup amunicji i systemów przeciwlotniczych.

– Dla nas kontraktorem jest Ministerstwo Obrony Ukrainy, nie jesteśmy informowani, skąd pochodzą środki, którymi płaci – wyjaśnia Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB.

Szczyt już za nami. Ukraińcy jak najwięcej uzbrojenia chcą produkować u siebie

W zakupach uzbrojenia przez Ukrainę widać jednak wyraźnie, że obecnie nasi sąsiedzi starają się skierować jak najwięcej zamówień do własnych firm zbrojeniowych. Jeśli kierują je do podmiotów zewnętrznych, to w pierwszej kolejności takich, które w Ukrainie produkują.

Według DefenseNews przychody koncernu Ukrainian Defense Industry (dawniej Ukroboronprom) wzrosły w 2023 r. o ponad 70 proc. i dobijają do 10 mld zł. Dlatego jeśli chodzi o ukraińskie zamówienia w polskim przemyśle zbrojeniowym, wydaje się, że ich szczyt mamy już za sobą.