PGZ – jedyny przedstawiciel Polski

Jeśli chodzi o spółki znad Wisły to jedynym naszym reprezentantem jest Polska Grupa Zbrojeniowa, której przychody w 2023 r. to prawie półtora miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 11 proc. rok do roku. W najbliższych latach powinny one jeszcze rosnąć m.in. z powodu nadchodzącego kontraktu na wozy bojowe Borsuk, którego wartość wyniesie kilkadziesiąt miliardów złotych czy negocjacji zakupu kolejnych armatohaubic Krab wartych kilka miliardów. Wpływ na ten wzrost będą miały m.in. programy obrony powietrznej (np. Narew) czy budowy okrętów Miecznik.

Drugi największy polski podmiot zbrojeniowy to Grupa WB, której przychody w 2023 r., po wzroście o ponad 100 proc., to prawie półtora miliarda złotych. To niecałe 400 milionów dolarów. By trafić do pierwszej setki największych koncernów zbrojeniowych świata muszą one przekraczać 540 mln dolarów. Gdyby w tym roku wzrost przychodów Grupy WB był równie dynamiczny, to w rankingu za 2024 r. mielibyśmy dwie polskie spółki.