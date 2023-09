Start-upy. Polskie anioły biznesu zacisnęły pasa

Rok 2022 pod względem aktywności aniołów biznesu nad Wisłą nie był rekordowy. Do innowacyjnych spółek łaknących kapitału na rozwój od inwestorów popłynęły mniejsze kwoty niż w poprzednich latach. Analizy Cobin Angels pokazują, iż niemal dwie trzecie transakcji zawartych w ub.r. nie przekroczyły progu 225 tys. zł. A to oznacza, że tylko w ciągu roku transakcji o takiej niskiej w tej branży wartości przybyło 15 proc.

Co ważne, wzrostowi udziału inwestycji w niższych przedziałach towarzyszył spadek liczby największych transakcji. – Rok 2021 obfitował w niespotykane wcześniej zwyżki i ekscytacje na rynkach inwestorskich. Z kolei w 2022 widmo recesji, zagrożeń geopolitycznych, spadków na giełdzie i szalejącej inflacji ochłodziło globalne nastroje funduszy VC – komentuje Dominik Krawczyk z zarządu Cobin Angels. – Paradoksalnie, w przypadku rynku aniołów biznesu z pewnością nie możemy mówić o wyraźnych spadkach: inwestują oni na zbliżonych poziomach, ale podchodzą do decyzji inwestycyjnych z większą ostrożnością – dodaje Krawczyk.

I zaznacza, że w kontekście wciąż będącego w dołku rynku venture capital polscy aniołowie patrzą z nadzieją na nadchodzący czas. – W przeważającej większości nie planują zmniejszać swojego zaangażowania – mówi Krawczyk.

Czas na inwestowanie

Prywatni inwestorzy są optymistami, choć ostatnio otoczenie rynkowe było trudne. Korzystając z atrakcyjniejszych wycen start-upów i wypatrując powrotu hossy, większość szuka okazji. Niemal połowa badanych aniołów planuje kontynuację inwestycji na poziomie z ubiegłych lat, a jedna trzecia chce zwiększyć zaangażowanie.

– Nigdy wcześniej nie byłem tak pozytywnie nastawiony do inwestycji w polskie i regionalne innowacje jak obecnie – przyznaje Wiktor Schmidt, współzałożyciel Netguru. Jego zdaniem recesja i wojna w Ukrainie doprowadziły do sytuacji, w której płynie do nas mniej zachodniego kapitału, a to tworzy nowe możliwości.

– Obecnie mamy powrót do normalności sprzed pandemii: istotny spadek wycen, znacznie mniejsza aktywność inwestorów w stosunku do rekordowego IV kwartału 2021 r. Gwałtownie spada liczba aktywnych funduszy VC z uwagi na kończącą się perspektywę unijną i brak nowych programów. Jeszcze w ub.r. mieliśmy ok. 120 polskich funduszy VC, a na koniec 2023 będzie ich niecałe 30 – tłumaczy Paweł Maj, partner w Warsaw Equity Group. I zapewnia, że dziś z pewnością jest lepszy czas na inwestowanie w start-upy niż jeszcze dwa czy trzy lata temu.