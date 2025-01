– Inwestorzy zaczęli niepokoić się o wpływ potencjalnych obniżek stóp procentowych na wyniki sektora czy o ryzyko kolejnych kosztów ryzyka prawnego, tym razem dotyczących kredytów konsumenckich – wyjaśnia Materna. Do tego trzeba dołożyć geopolitykę, Polska wciąż jest postrzegana jako kraj rozwijający się, a do tego przyfrontowy (choć z punktu widzenia Polaków nic się u nas nie dzieje), co ma znaczenie przy wzroście awersji do ryzyka wśród zagranicznych inwestorów.

Dobre wyniki finansowe nie przekonały inwestorów

Wpływ na wyceny poszczególnych banków ma też oczywiście ich indywidualna sytuacja. Ciekawe, że w 2024 r. takich wydarzeń wpływających na ocenę danej spółki było całkiem sporo, w efekcie czego ich giełdowe notowania wyglądały zaskakująco różnie. Nasza analiza pokazuje bowiem, że mniej więcej połowa banków na koniec 2024 r. była wyceniana nawet gorzej niż rok wcześniej, a druga połowa – wyraźniej lepiej niż na koniec 2023 r.

W tej pierwszej grupie znalazł się m.in. państwowy Bank Pekao, którego kurs był o ok. 10 proc. niższy rok do roku (choć roczna stopa zwrotu po uwzględnieniu dywidend wynosiła plus 2,4 proc.). Skąd ten spadek, choć pod względem wyników finansowych bank zaliczył bardzo udany rok? To może być efekt decyzji głównego właściciela – grupy PZU, że to Pekao ma kupić udziały w Alior Banku.

– Taka transakcja będzie korzystna dla PZU, ale raczej niezbyt korzystna dla Pekao i jego akcjonariuszy, bo prawdopodobnie obniży potencjał do wypłaty dywidend – wyjaśnia jeden z analityków.

Banki, których kursy spadły w ciągu 2024 r.

Relatywnie słabo na tle rynku wypadają też notowania Citi Banku Handlowego (giełdowy kurs na koniec 2024 r. był o ok. 14 proc. niższy niż na koniec 2023 r.), Santander Bank Polska (o 7 proc. niższy, choć w kwietniu 2024 r. kurs osiągnął swój historyczny szczyt) czy ING Banku Śląskiego (o 6 proc., który też wiosną zeszłego roku zanotował swoje maksimum).

W przypadku Citi Handlowego inwestorzy mogę czuć się rozczarowani co do postępów ze sprzedażą detalicznej części banku. Choć została ona wystawiona pod młotek na początku 2024 r., do dziś oficjalnie chętnych nie ma (nieoficjalnie mówi się o zainteresowaniu ze strony funduszy private equity), co może oznaczać ostatecznie niską cenę.